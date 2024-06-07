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Будет блестеть как новое: как почистить золото в домашних условиях - лайфхак

Мария Николишин
7 июня 2024, 18:34
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Любимые украшения уже не сияют как раньше - это первый сигнал, что их пора чистить. К тому же, сделать это очень легко.
Будет блестеть как новое: как почистить золото в домашних условиях - лайфхак
Как почистить золото в домашних условиях быстро и эффективно/ коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Пыль, бытовая химия, косметические и гигиенические средства - любые загрязнения портят внешний вид ювелирных изделий и лишают их естественного блеска. Чтобы сохранить изящество украшений, стоит время от времени их мыть. Если у вас есть изделия, которые давно нуждаются в уходе, предлагаем узнать, как почистить золото в домашних условиях быстро и эффективно.

Что хорошо очищает золото

Есть несколько способов очистить украшения и придать им красивый вид. Чаще всего для этого используют:

  • Перекись водорода. Поместите украшение в раствор из стакана воды и двух столовых ложек перекиси на 20 минут.
  • Пищевая сода. Добавьте в стакан воды столовую ложку соды, поместите украшение, нагрейте и прокипятите несколько минут, затем промойте под краном. Остатки загрязнений можно попробовать убрать зубной щеткой, смочив ее в используемом растворе.
  • Столовый уксус. Метод подходит исключительно для желтого и красного золота. Белый и матовый металл, а также различные типы вставок кислотный раствор способен испортить. Смешайте уксус с водой 1:1 и поместите в него украшения на 30-40 минут, а затем промойте.
  • Мыльный раствор. В стакане воды растворите чайную ложку жидкого мыла или моющего средства для посуды. Положите в него украшение на 20-120 минут. Также можно смочить в нем мягкую зубную щетку и аккуратно протереть изделие.

Как сделать так, чтобы золото блестело

По словам автора YouTube канала "Mr. Crazy Experimenter", вернуть блеск золоту очень просто.

Наиболее безопасный домашний метод - мыльный раствор и пищевая сода. Последняя не только эффективно удаляет загрязнения, но и возвращает изделию натуральный блеск. Однако, отмачивание изделий в таком растворе потребует 2-4 часа.

Чтобы сделать данный раствор необходимо взять: небольшое количество воды, 2 ч.л. пищевой соды и несколько капель моющего средства. Все эти ингредиенты смешиваем и помещаем туда украшения. Держать их в растворе нужно 2-4 часа. Когда время вышло - украшения нужно промыть в воде.

Смотрите видео, как вернуть блеск золоту:

Чем нельзя чистить золото

Заметим, что ювелиры не рекомендуют чистить золото с помощью отбеливающих паст. Это связано с тем, что они могут содержать абразивные частицы, способные оставить царапины. Оптимально выбирать бесцветную гелевую пасту.

Смотрите видео, как правильно почистить золотую цепочку в домашних условиях:

Что известно о YouTube канале "Mr. Crazy Experimenter"?

YouTube канал "Mr. Crazy Experimenter" - это канал, который рассказывает об экспериментах, крутых поделках, тестах, лайфхаках, полезных советах, простых рецептах еды. На данный канал уже подписались более 489 тысяч пользователей.

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