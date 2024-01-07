Как можно отличить золото от позолоты и сесть в лужу с покупкой украшений

Рано или поздно, но всякий человек задумается ‒ "Как можно отличить золото от позолоты?". Главред поможет разобраться в этой деликатной теме.

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Как проверить золото? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как определить золото или нет - если нет пробы?

В домашних условиях можно определить подлинность золота с помощью следующих способов:

Проверка на магнит. Золото не магнитится, поэтому если украшение сильно притягивается к магниту, то оно скорее всего не является золотом.

Проверка с помощью йода. Нанесите небольшое количество йода на поверхность украшения. Если через несколько минут на месте нанесения образовалось темно-коричневое пятно, то украшение является золотом. Если пятно светлое или белое, то украшение либо изготовлено из низкопробного золота, либо вовсе не из золота.

Проверка с помощью уксуса. Опустите украшение в стакан с уксусом на несколько минут. Если украшение не потемнеет, то оно является золотом. Подделка же потемнеет или позеленеет.

Проверка с помощью керамики. Проведите украшением по куску необожженной керамики. Если на керамике останется черный или серый след, то украшение является золотом.

Проверка с помощью ляписного карандаша. Намочите украшение и проведите по нему ляписным карандашом. После высыхания на поверхности украшения не должно быть никаких следов.

Следует отметить, что эти способы не являются стопроцентно надежными. Для точного определения подлинности золота необходимо обратиться в ювелирную мастерскую или специализированную организацию.

Как проверить золото с помощью кислоты?

Проверка золота с помощью кислоты - один из наиболее надежных способов определения подлинности металла. Для этого используется специальная кислота, которая вступает в реакцию с другими металлами, но не реагирует с золотом.

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Для проверки золота с помощью кислоты необходимо выполнить следующие действия:

Выберите незаметное место на украшении и сделайте на нем небольшой надпил глубиной около 1-2 мм.

Нанесите на надпил каплю кислоты.

Наблюдайте за реакцией.

Если под каплей кислоты не появится никаких изменений, то украшение является золотом. Если же появится пятно или изменение цвета, то украшение либо изготовлено из низкопробного золота, либо вовсе не из золота.

Для проверки золота можно использовать следующие кислоты:

Азотная кислота (HNO3) - самая распространенная кислота для проверки золота. Она не реагирует с золотом, но вступает в реакцию с другими металлами, такими как медь, серебро, никель и т.д.

Соляная кислота (HCl) - менее агрессивна, чем азотная кислота, поэтому ее можно использовать для проверки украшений с камнями.

Серная кислота (H2SO4) - также менее агрессивна, чем азотная кислота, но может вступать в реакцию с некоторыми сплавами золота.

При проверке золота с помощью кислоты необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Используйте защитные перчатки и очки.

Не допускайте попадания кислоты на кожу и слизистые оболочки.

Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в ювелирную мастерскую или специализированную организацию для точного определения подлинности золота.

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