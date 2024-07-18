Как не простудиться от вентилятора: эти правила спасут в жару

Летом вентиляторы и кондиционеры незаменимы во время жары, но эти "спасители" могут на самом деле нанести вред, если не знать, как не заболеть под вентилятором.

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Как пользоваться вентилятором, чтобы не продуло / Коллаж: Главред, фото: flickr

В этом году лето сопровождается аномальной жарой, поэтому многие в попытках охладиться выбирают вентилятор. Однако, если не знать, как правильно использовать вентилятор в жару, можно с легкостью заболеть.

Как пользоваться вентилятором, чтобы не продуло

В статье Healthline говорится, как правильно использовать вентилятор в жару. Для безопасного пользования вентилятором держите его на расстоянии 60-90 сантиметров фута, чтобы защититься от концентрированного потока воздуха.

Осциллирующий вентилятор также предотвращает движение потока воздуха только в одном направлении, а некоторые вентиляторы поставляются с таймерами, которые выключают устройство через пару часов, что может помочь минимизировать воздействие активного потока воздуха на человека. Кроме того, важно часто чистить лопасти вентилятора от пыли.

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Можно ли простудиться от вентилятора ночью

У сна с вентилятором есть плюсы и минусы. С одной стороны циркулирующий воздух может высушить ваш рот, кожу и глаза, с другой - вентилятор может охладить вас, а его мягкий ритмичный звук поможет заснуть. Если соблюдать правила безопасности использования вентилятора, то он не представляет серьезной опасности ночью, разве что у чувствительных людей может вызвать симптомы "легкого раздражения".

Почему болеют от вентилятора

Обычно серьезные заболевания из-за вентилятора могут возникнуть только если пользоваться им неправильно. Маленькое расстояние между устройством и человеком и мощный поток воздуха создают сквозняк и перепад температуры, что может вызвать летнюю простуду.

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