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Без кондиционера и вентилятора: как охладить квартиру в жару - лучшие советы

Юрий Берендий
3 июля 2024, 03:32
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Существует простой "легкий" способ, который поможет охладить дом или квартиру без дорогостоящего кондиционера и вентилятора, эксперты назвали ключевые правила.

Без кондиционера и вентилятора: как охладить квартиру в жару - лучшие советы
Как быстро охладить квартиру - охлаждение квартиры без кондиционера / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

В условиях палящей жары, охватившей всю страну граждане отчаянно пытаются охладить свои жилища. В то же время даже небольшой портативный кондиционер является достаточно дорогостоящим тем более, что он нужен лишь несколько недель в году (если повезет), пишет Mirror.

Вентиляторы - гораздо более дешевая альтернатива, но они все равно могут быть дорогими и требуют места. К тому же, если в вашей комнате жарко, обдув горячим воздухом не поможет.

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Real Simple утверждает, что лампы, которые вы используете, могут добавлять лишнего тепла в ваш дом - и призывает перейти на более "эффективное" освещение".

"Конечно, лампы накаливания излучают свет, но они также выделяют много тепловой энергии, поэтому их многочасовое включение может нанести вам вред. Энергоэффективные лампы, такие как светодиодные или CFL-лампы, производят гораздо меньше тепла и служат гораздо дольше", - говорят эксперты.

Специалисты также рекомендуют выключать духовку, чтобы избежать чрезмерного нагревания дома (вместо этого выйдите на улицу и приготовьте барбекю!), а также выключить и отключить от сети все ненужные приборы, такие как посудомоечные и сушильные машины. Все они производят тепло и могут усугублять духоту в вашем доме.

Эшли Хейнсворт из Bed Kingdom рекомендует оставлять окна открытыми на ночь, чтобы в спальню поступал прохладный воздух. Однако эксперт по сну предупреждает, что, возможно, вам придется принять антигистаминный препарат, чтобы предотвратить появление симптомов сенной лихорадки, а также выключить свет, чтобы у жутких пауков не было соблазна залезть внутрь.

"Если на улице очень жарко, лучше вообще закрыть окна, поскольку в помещении будет прохладнее. Если вы решили закрыть окна, попробуйте время от времени открывать двери, чтобы комната проветривалась как можно лучше и не становилась душной", - добавляет Хейнсворт.

Другие популярные способы сохранить прохладу включают замену зимнего одеяла на более легкую альтернативу, сон в свободной пижаме, а не в тесной одежде, а также создание тени за пределами дома в виде навеса или дерева.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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