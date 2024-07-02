В Украине ударит +37 градусов: где будет самая сильная жара

В части регионов в среду будет очень жарко - температура будет на уровне +32...+37 градусов. Но в другой части регионов будет прохладнее - +17...+22.

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Погода в Украине - ударит +37 градусов/ unsplash.com

Погода вУкраине в среду, 3 июля, будет сильно отличаться в разных областях. Так, в некоторых регионах ударит +37 градусов, в то время как в некоторых других столбики термометров будут показывать лишь +17 градусов.

Жарче всего будет на востоке, юге и в центре. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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По словам синоптика, погода в среду отметится значительными температурными контрастами, в разных областях температура воздуха будет колебаться от +17 до +37 градусов.

Сильная жара 3 июля будет в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) - там днем будет +32...+37 градусов.

Прохладнее всего будет в западных областях - там столбики термометров будут достигать лишь +19...+22, а местами даже +17...+19 градусов, отмечает синоптик.

"На севере очень пестро: Житомирщина +20...+22, Киевщина +27...+30, Черниговщина +28...+31, Сумщина +30...+34 градуса. Дожди с грозами - на западе Украины, в Винницкой и Житомирской областях. Остальная территория - сухо, солнечно, пожарная опасность высокая", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 3 июля/ Facebook Диденко

Погода в Украине 3 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 3 июля

Согласно прогнозу синоптика, в Киеве завтра днем будет +29...+30 градусов. Серьезных осадков не предвидится, но вероятность есть, говорит Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жара - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.

Также ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июле 2024 и в чем опасность. Июль 2024 года будет жарким и засушливым, но без значительных погодных катаклизмов.

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