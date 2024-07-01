Мужчина нашел в доме тайную комнату: то, что там было вызывает мороз по коже

Мужчина в социальных сетях поделился шокирующей находкой, которую он сделал в своем новом доме вскоре после заселения - признается, что она серьезно пугает.

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Мужчина нашел в доме тайную комнату - то, что там было пугает / Коллаж Главред, фото: pexels, imgur.com

Мужчина испугался, когда обнаружил в своем доме потайную комнату, запертую на 20 гигантских шурупов. Он объяснил, что переносил свои вещи в новый дом, когда обнаружил погреб, который тянулся по всей длине дома, сообщает Mirror.

Заинтересованный, он решил исследовать его, надеясь найти дополнительное место для хранения сезонных вещей. Однако у него возникли подозрения относительно комнаты, когда он заметил, что ее дверь была заперта на "20 гигантских винтов", что заставило его задуматься, нет ли чего-то зловещего по ту сторону.

Он сказал на Reddit: "[От этого] у меня мороз по спине пробежал. Так что я сидел в этой маленькой каморке с напряжением, которое все время нарастало. Мне понадобилось несколько минут, чтобы вытащить их всех. Дверь была приклеена к наличникам, и мне пришлось немного толкнуть ее ногой, чтобы вырвать". видео дня

После этого дверь сразу же упала на землю и открыла "маленького зеленого парня ростом около 4 футов со швами на лице", который стоял по другую сторону.

Scarecrow

"Я бросил ударную дрель, упал и избил себя одним некоординированным движением", - отметил мужчина.

Успокоившись на несколько минут, он понял, что это было не более чем украшение на Хэллоуин - и что он стал жертвой розыгрыша, устроенного одним из предыдущих владельцев дома.

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