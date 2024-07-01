Как убрать налет с утюга: хозяйка поделилась самым простым способом

Погладить вещи быстро иногда не удается из-за ужасного налета на утюге. Можно долго пытаться оттереть его, если не знать одного секрета.

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Как почистить утюг, если он пригорел или в налете / Коллаж: Главред, фото: flickr

В наше время немало домашних дел уже может выполнить техника: кушать варит мультиварка, стирает одежду стиральная машинка, убирает пол робот полосос. Но до глажки вещей без рук хозяек еще технологии не дошли. Поэтому с этим могут возникнуть сложности. Особенно, если за утюг загрязнился. Поэтому важно знать, чем очистить подошву утюга от нагара или налета.

SuperГОСПОДАРКА в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала о простом и эффективном способе, как убрать налет с утюга, или другие загрязнения в домашней условиях. По ее словам для этого достаточно взять уксус и тряпку.

Для начала нагрейте утюг до теплой температуры, возьмите смоченную уксусом тряпку и в течение нескольких минут интенсивно трите подошву утюга. Если загрязнение очень въелось, оставьте отключенный от сети утюг на ночь на тряпке, обильно пропитанной уксусом.

Смотрите видео, как очистить утюг от загрязнений:

Чем очистить подошву утюга от нагара

Если у вас нет уксуса, очистить утюг именно от нагара может помочь сода. Сделайте смесь из 2 столовых ложек соды и 1 столовой ложки воды, нанесите образовавшуюся пасту на подошву утюга. Через 5-7 минут снимите ее с утюга сарветкой.

Еще один проверенный многими хозяйками вариант, как очистить утюг от нагара - перекисью водорода. Достаточно просто нанести его на вату или ватный диск и осторожно протереть подошву. После того, как нагар исчезнет, не забудьте протереть утюг влажной тканью.

Как почистить утюг, если он пригорел

Бывает и так, что по неосторожности во время глажки на утюге остаются остатки пригоревшей ткани. В таком случае возьмите столовую ложку порошка лимонной кислоты и растворите ее в стакане воды. В полученной жидкости обильно смочите марлю и прогладьте ее, пока нагар не сойдет.

Чем почистить утюг с тефлоновым покрытием в домашних условиях

Тефлоновое покрытие требует особого ухода, поэтому с очисткой такого типа утюгов следует быть очень осторожными. Однако смесь уксуса и соли с легкостью справится с загрязнениями, при том не повредив поверхность утюга. Нанесите уксус и соль в равных пропорциях на ватный тампон и вытрите грязь с утюга.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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