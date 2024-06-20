Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы

Холод поддерживает работу холодильника и продлевает срок его эксплуатации, поэтому отключения света могут плохо влиять на его работу.

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Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света / коллаж: Главред, фото: pixabay

Во время длительных отключений электроэнергии больше всего страдает холодильник - он быстро нагревается и продукты начинают портиться. Из-за этого многие люди задаются вопросом: как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света. Мы собрали для вас несколько действенных советов.

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света

Эксперт по холодильному оборудованию Даниил Молчанов объясняет, что холод поддерживает работу бытового прибора и продлевает срок его эксплуатации, поэтому отключения света могут плохо влиять на его работу.

Чтобы сохранить низкие температуры в холодильнике есть несколько советов:

Не открывайте холодильник часто и надолго. При условии герметично закрытой дверцы, прибор самостоятельно будет сохранять холод до восьми часов.

Следите за температурой в комнате. Температура снаружи напрямую влияет на работу холодильника, поэтому стоит использовать шторы или жалюзи, чтобы солнечный свет не попадал на прибор.

Выкладывайте продукты на полках правильно. В холодильниках есть специальная система охлаждения, которая образует круговорот холодного воздуха. Чтобы не препятствовать работе прибора, раскладывайте продукты так, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия.

Не кладите в холодильник горячие и теплые блюда. Они быстро нагревают пространство вокруг себя.

Смотрите видео, как сохранить продукты в холодильнике, когда нет света:

Что делать с холодильником в случае отсутствия света

Если света долго нет, можно сделать "аккумуляторы холода", которые помогут поддерживать температуру в холодильнике. Существует сразу несколько способов изготовления такого девайса:

Солевой. В 1 л. воды разводят 450 г. соли и добавляют 1 ч.л. желатина (по желанию). Полученный раствор разливают в пластиковые бутылками и замораживают. Помните, что наливать жидкость до горлышка нельзя, поскольку при замораживании жидкость расширяется и бутылку может разорвать.

В 1 л. воды разводят 450 г. соли и добавляют 1 ч.л. желатина (по желанию). Полученный раствор разливают в пластиковые бутылками и замораживают. Помните, что наливать жидкость до горлышка нельзя, поскольку при замораживании жидкость расширяется и бутылку может разорвать. Гелевый. В 1 л. воды разводят 40 г. клея для обоев. Тщательно перемешивают, разливают по пластиковым бутылкам и замораживают.

В 1 л. воды разводят 40 г. клея для обоев. Тщательно перемешивают, разливают по пластиковым бутылкам и замораживают. Из памперса. В стакане воды разводят 2 ч. л. соли и вливают в чистый подгузник, чтобы он впитал всю эту жидкость. Перекладывают наполненный памперс в герметичный пакет и замораживают.

Важно: держите такие "аккумуляторы холода" в морозильной камере, чтобы при отключении света их можно было достать и переложить на полку холодильника.

Смотрите видео, как сделать аккумуляторы холода своими руками:

Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи. Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

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