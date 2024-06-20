Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы

Во время длительных отключений электроэнергии больше всего страдает холодильник - он быстро нагревается и продукты начинают портиться. Из-за этого многие люди задаются вопросом: как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света. Мы собрали для вас несколько действенных советов.
Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света
Эксперт по холодильному оборудованию Даниил Молчанов объясняет, что холод поддерживает работу бытового прибора и продлевает срок его эксплуатации, поэтому отключения света могут плохо влиять на его работу.
Чтобы сохранить низкие температуры в холодильнике есть несколько советов:
Не открывайте холодильник часто и надолго. При условии герметично закрытой дверцы, прибор самостоятельно будет сохранять холод до восьми часов.
Следите за температурой в комнате. Температура снаружи напрямую влияет на работу холодильника, поэтому стоит использовать шторы или жалюзи, чтобы солнечный свет не попадал на прибор.
Выкладывайте продукты на полках правильно. В холодильниках есть специальная система охлаждения, которая образует круговорот холодного воздуха. Чтобы не препятствовать работе прибора, раскладывайте продукты так, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия.
Не кладите в холодильник горячие и теплые блюда. Они быстро нагревают пространство вокруг себя.
Смотрите видео, как сохранить продукты в холодильнике, когда нет света:
Что делать с холодильником в случае отсутствия света
Если света долго нет, можно сделать "аккумуляторы холода", которые помогут поддерживать температуру в холодильнике. Существует сразу несколько способов изготовления такого девайса:
- Солевой. В 1 л. воды разводят 450 г. соли и добавляют 1 ч.л. желатина (по желанию). Полученный раствор разливают в пластиковые бутылками и замораживают. Помните, что наливать жидкость до горлышка нельзя, поскольку при замораживании жидкость расширяется и бутылку может разорвать.
- Гелевый. В 1 л. воды разводят 40 г. клея для обоев. Тщательно перемешивают, разливают по пластиковым бутылкам и замораживают.
- Из памперса. В стакане воды разводят 2 ч. л. соли и вливают в чистый подгузник, чтобы он впитал всю эту жидкость. Перекладывают наполненный памперс в герметичный пакет и замораживают.
Важно: держите такие "аккумуляторы холода" в морозильной камере, чтобы при отключении света их можно было достать и переложить на полку холодильника.
Смотрите видео, как сделать аккумуляторы холода своими руками:
Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства
Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи.
Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.
Читайте также:
- Есть особое место: эксперт рассказала, где нельзя хранить молоко в холодильнике
- Сроки удивят многих: сколько на самом деле можно хранить мясо в холодильнике
- Сколько дней можно хранить суп в холодильнике: ответ повара просто удивит
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред