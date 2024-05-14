Сроки удивят многих: сколько на самом деле можно хранить мясо в холодильнике

Правильное хранение мяса в холодильнике является важным для сохранения его качества и безопасности. Главред выяснил, сколько можно хранить мясо в холодильнике.

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Сколько можно хранить мясо в холодильнике - сроки удивят многих / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мясо можно хранить в холодильнике в зависимости от его вида и условий хранения. Мясо является важным продуктом питания, и правильное его хранение является ключевым для сохранения качества и безопасности. О том, сколько можно хранить мясо в холодильнике рассказала исполнительный редактор America's Test Kitchen, участник телешоу Cook's Country Кристи Моррисон для YouTube канала "America's Test Kitchen"

Сколько можно хранить мясо в холодильнике

По ее словам, очень важно следить за тем, как долго мясо хранится в холодильнике, чтобы предотвратить любые пищевые заболевания.

"Прежде всего, важно убедиться, что мясо должным образом завернуто, чтобы не беспокоиться о том, что оно протекает и может загрязнить другие продукты в вашем холодильнике", - указывает она.

Эксперт говорит, что для вареного мяса существуют разные сроки хранения в отличие от сырого.

"Все, что было приготовлено, обычно имеет примерно 2-3 дня жизни в вашем холодильнике. После этого я бы, наверное, избавилась бы от сырых продуктов, сырые белки, такие как говядина, в виде больших стейков и жаркого, могут храниться в холодильнике немного дольше, возможно, от 3 до 5 дней. В то время как говяжий фарш имеет срок годности лишь около двух дней", - отмечает Кристи Моррисон.

Смотрите видео о том, сколько можно хранить мясо в холодильнике:

Она отмечает, что фарш состоит из меньших частиц, и бактериям легче заразить его.

"Курятина также имеет достаточно короткий срок хранения - около двух дней. Свинина немного дольше, возможно, 2-3 дня. Самый короткий срок хранения в вашем холодильнике - это рыба. Это деликатное мясо. Его лучше всего готовить, как только вы его достали. Если вы не можете этого сделать, я убеждаюсь, что вы приготовите его в течение 1-2 дней", - резюмировала она.

Кто такая Кристи Моррисон Кристи Моррисон - исполнительный редактор видео и кулинарной школы, а также кулинар на экране Cook's Country. Руководит кулинарным производством для видео и создает учебную программу для кулинарной онлайн-школы America's Test Kitchen. Работая старшим редактором журнала Cook's Country с 2013 по 2016 год, а до этого - помощником редактора в команде кулинарной книги, она разрабатывала, тестировала и редактировала рецепты. Кристи также была кулинарным продюсером Cook's Country в сезонах 2015 и 2016 годов. Получила степень бакалавра английского языка в колледже Дикинсон и степень магистра английского языка в Университете Бакнелла. В середине карьеры она переехала в Бостон, где получила диплом кулинара в Кембриджской школе кулинарного искусства (CSCA). Кроме преподавания профессиональных и любительских кулинарных курсов в CSCA, Кристи работала в ресторанах и кейтеринговых кухнях Бостона.

Похожее мнение имеют и в министерстве сельского хозяйства США. Отвечая на вопросы пользователей там отметили, что холодильник замедляет, но не останавливает рост бактерий. Поэтому важно вовремя употреблять пищу, прежде чем она испортится или станет опасной.

"Сырое мясо, птицу, морепродукты и мясные деликатесы (печень, язык, голени и т.д.) следует хранить в холодильнике только 1-2 дня перед приготовлением или замораживанием. Жаркое, стейки, отбивные из говядины, телятины, баранины и свинины могут храниться от 3 до 5 дней. После приготовления мясо, птицу и морепродукты можно безопасно хранить в холодильнике от 3 до 4 дней", - говорится в сообщении.

Что известно о USDA Министерство сельского хозяйства США (англ. United States Department of Agriculture, USDA) - федеральный орган исполнительной власти США, сообщает Википедия. Основано в 1889 году, бюджет министерства составлял в 2006 94 млрд долларов, численность сотрудников 106 тыс. (2007). В функции министерства входит выполнение политики в области сельского хозяйства и продовольствия, в том числе продовольственной безопасности, развитие сельских районов, финансирование научных исследований в области сельского хозяйства.

Как правильно хранить мясо в холодильнике

Кристи Моррисон указывает, что чтобы обезопасить себя от пищевых болезней нужно хранить уже завернутое мясо в каком-то контейнере или на противне в холодильнике, чтобы оно было отделено от всего остального в холодильнике.

"После того, как вы это сделаете, важно следить за датами. Если вы хотите, запишите дату, когда вы принесли что-то домой из магазина, чтобы знать, когда вы купили еду, и сколько времени вам нужно ее использовать", - подчеркивает она.

Как правильно морозить мясо

В программе "Safe Food FAQs" на YouTube канале американского округа Гиллсборо штата Флорида, эксперт отмечает, что лучше всего использовать ее в тот день, когда вы ее купили.

"Однако, если вы не сможете использовать мясо в течение рекомендованного времени, то заморозьте его. Мясо и птица обычно лучше сохраняют свое качество и вкус, если их заморозить сырыми, а не приготовленными. Если упаковка не была открыта, просто положите все в пакет для замораживания, выдавите воздух и закройте его", - указывает она.

Смотрите видео о том, как правильно замораживать мясо:

Кроме того, отмечается, что перед тем, как положить мясо в морозилку его необходимо охладить.

"Охладите приготовленное мясо перед тем, как положить его в морозильную камеру, чтобы оно не разогрело другие замороженные продукты", - указывают в программе.

Что известно о "Safe Food FAQs" "Safe Food FAQs" - программа официального канала правительства округа Хиллсборо, штат Флорида, на YouTube. В эфире программы эксперты делятся различными советами по приготовлению и сохранению продуктов на кухне.

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