Когда правильно чистить зубы: до или после завтрака

Всем известно, что зубы нужно чистить не менее двух раз в день: один раз утром и один раз перед сном. Но есть один вопрос, на который трудно найти ответ - чистить зубы до или после завтрака.

"Правда в том, что этот вопрос рассматривался в немногих исследованиях, и их результаты были неоднозначными и ограниченными, поэтому окончательного ответа нет", - сказала доктор Апоэна де Агиар Рибейро, детский стоматолог и микробиолог из Университета Северной Каролины. Но, по ее словам, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, о которых следует помнить, пишет The New York Times.

У многих людей завтрак содержит сладкие углеводы. Злаки, хлеб, кексы и блины - всё это содержит ферментированные углеводы, которыми любят питаться бактерии. И когда вы просыпаетесь утром, уровень бактерий в вашем рту достигает своего пика, именно поэтому у нас неприятный запах изо рта, когда мы просыпаемся.

Итак, рот, наполненный бактериями, а завтрак, полный сладких углеводов, означает, что для процветания и размножения бактерий идеальные условия. Бактерии в благоприятной среде выделяют кислоты, которые могут изнашивать защитную эмаль на ваших зубах, делая их более склонными к кариесу, сказала доктор де Агиар Рибейро. Чистка зубов перед завтраком очищает эти бактерии, лишая их возможности питаться вашей пищей.

Доктор де Агиар Рибейро добавила, что еще одна причина чистить зубы перед завтраком - это ускорить выработку слюны. Слюна помогает укрепить зубы, откладывая минералы, которые бактерии могли съесть за ночь. Она также содержит бикарбонат, который помогает нейтрализовать кислотность во рту. Дополнительным бонусом, по ее словам, является то, что если ваша зубная паста содержит фтор, он сделает ваши зубы более устойчивыми к кариесу, укрепляя эмаль и нейтрализуя кислоты с завтрака.

И, наконец, сказал доктор Росио Кинонес, профессор детской стоматологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, причиной чистить зубы утром является предотвращение вероятности того, что у вас не будет времени или забудете сделать это позже. Эта практика особенно правильна, если у вас есть дети, добавила она, потому что чистка зубов, скорее всего, последнее, о чем вы думаете, когда вы наскоро позавтракали и спешите по делам.

Если вы обычно завтракаете вне дома или на работе, ответ очевиден, сказала доктор Гонсалес-Кабесас: "Почистите зубы перед тем, как выйти из дома, иначе вы не почистите их вовсе".

В то же время есть аргументы для того, чтобы подождать и почистить зубы после завтрака.

По его словам, фтор из зубной пасты будет работать лучше в течение дня, если он не будет вытесняться во время жевания пищи сразу после чистки.

Смотрите видео, как правильно чистить зубы:

Некоторые эксперты утверждают, что чистка зубов слишком быстро после еды, особенно когда вы употребляете такие кислые напитки, как кофе или апельсиновый сок, может повредить эмаль. Это правда, сказал д-р Гонсалес-Кабесас, но фактический вред, который может быть нанесен, будет настолько минимальным, что на самом деле не повлияет на здоровье ваших зубов. Поэтому для него преимущества чистки зубов после завтрака перевешивают потенциальные негативы.

Доктор де Агиар Рибейро рекомендовала подождать не менее 30 минут после еды, чтобы почистить зубы. Если вы хотите избавиться от кусочков завтрака до этого времени, она предложила выпить или сполоснуть рот водой.

Хотя бактерии, присутствующие в вашем рту сразу после пробуждения и действительно лакомятся вашим завтраком и производят вредные кислоты, доктор Гонсалес-Кабесас сказал, что большинство людей завтракают довольно быстро - обычно завершая завтрак в течение 10-15 минут. По его словам, этого недостаточно, чтобы нанести огромный вред, поэтому опять же он считает, что преимущества чистки зубов после завтрака - возможность избавить рот от частиц пищи и оставить фтор на зубах - перевешивают негативные последствия.

В крайних случаях, например, во время путешествия, можно чистить зубы только один раз в день. Но лучше этого не делать постоянно, ведь это может привести к проблемам с зубами и деснами.

Если у вас есть возможность чистить зубы только один раз в день, тогда лучше делать это вечером. Чистка зубов утром удаляет бактерии, которые накопились за ночь, а чистка вечером предотвращает их накопление в течение ночи.

Стоматологи не рекомендуют пить чай сразу после чистки зубов. Кислоты, содержащиеся в чае, могут разрушать зубную эмаль, которая размягчена фтором из зубной пасты.

Лучше подождать 30 минут, чтобы фтор успел впитаться в эмаль, а затем пить чай.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.