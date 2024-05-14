УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Когда правильно чистить зубы: до или после завтрака

Руслана Заклинская
14 мая 2024, 03:38
81
Регулярная и правильная чистка зубов сохранит ваши зубы здоровыми и красивыми в течение многих лет.
Когда правильно чистить зубы: до или после завтрака
Чистить зубы до или после завтрака / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Всем известно, что зубы нужно чистить не менее двух раз в день: один раз утром и один раз перед сном. Но есть один вопрос, на который трудно найти ответ - чистить зубы до или после завтрака.

Советуем также прочитать материал: Из-за 3 ошибок могут желтеть зубы: стоматолог рассказал секреты, которые знают не все.

"Правда в том, что этот вопрос рассматривался в немногих исследованиях, и их результаты были неоднозначными и ограниченными, поэтому окончательного ответа нет", - сказала доктор Апоэна де Агиар Рибейро, детский стоматолог и микробиолог из Университета Северной Каролины. Но, по ее словам, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, о которых следует помнить, пишет The New York Times.

Нужно ли чистить зубы до завтрака

У многих людей завтрак содержит сладкие углеводы. Злаки, хлеб, кексы и блины - всё это содержит ферментированные углеводы, которыми любят питаться бактерии. И когда вы просыпаетесь утром, уровень бактерий в вашем рту достигает своего пика, именно поэтому у нас неприятный запах изо рта, когда мы просыпаемся.

Итак, рот, наполненный бактериями, а завтрак, полный сладких углеводов, означает, что для процветания и размножения бактерий идеальные условия. Бактерии в благоприятной среде выделяют кислоты, которые могут изнашивать защитную эмаль на ваших зубах, делая их более склонными к кариесу, сказала доктор де Агиар Рибейро. Чистка зубов перед завтраком очищает эти бактерии, лишая их возможности питаться вашей пищей.

Доктор де Агиар Рибейро добавила, что еще одна причина чистить зубы перед завтраком - это ускорить выработку слюны. Слюна помогает укрепить зубы, откладывая минералы, которые бактерии могли съесть за ночь. Она также содержит бикарбонат, который помогает нейтрализовать кислотность во рту. Дополнительным бонусом, по ее словам, является то, что если ваша зубная паста содержит фтор, он сделает ваши зубы более устойчивыми к кариесу, укрепляя эмаль и нейтрализуя кислоты с завтрака.

И, наконец, сказал доктор Росио Кинонес, профессор детской стоматологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, причиной чистить зубы утром является предотвращение вероятности того, что у вас не будет времени или забудете сделать это позже. Эта практика особенно правильна, если у вас есть дети, добавила она, потому что чистка зубов, скорее всего, последнее, о чем вы думаете, когда вы наскоро позавтракали и спешите по делам.

Если вы обычно завтракаете вне дома или на работе, ответ очевиден, сказала доктор Гонсалес-Кабесас: "Почистите зубы перед тем, как выйти из дома, иначе вы не почистите их вовсе".

Почему полезно чистить зубы после завтрака

В то же время есть аргументы для того, чтобы подождать и почистить зубы после завтрака.

"На самом деле большинство людей плохо чистят зубы, поэтому, даже если вы чистите зубы непосредственно перед завтраком, у вас все равно останутся бактерии, которые могут размножаться и производить кислоты во время завтрака и до конца дня. Поэтому вы вполне можете чистить зубы после еды, чтобы минимизировать количество пищи во рту", - доктор Гонсалес-Кабесас.

По его словам, фтор из зубной пасты будет работать лучше в течение дня, если он не будет вытесняться во время жевания пищи сразу после чистки.

Смотрите видео, как правильно чистить зубы:

Через сколько времени после еды можно чистить зубы

Некоторые эксперты утверждают, что чистка зубов слишком быстро после еды, особенно когда вы употребляете такие кислые напитки, как кофе или апельсиновый сок, может повредить эмаль. Это правда, сказал д-р Гонсалес-Кабесас, но фактический вред, который может быть нанесен, будет настолько минимальным, что на самом деле не повлияет на здоровье ваших зубов. Поэтому для него преимущества чистки зубов после завтрака перевешивают потенциальные негативы.

Доктор де Агиар Рибейро рекомендовала подождать не менее 30 минут после еды, чтобы почистить зубы. Если вы хотите избавиться от кусочков завтрака до этого времени, она предложила выпить или сполоснуть рот водой.

Хотя бактерии, присутствующие в вашем рту сразу после пробуждения и действительно лакомятся вашим завтраком и производят вредные кислоты, доктор Гонсалес-Кабесас сказал, что большинство людей завтракают довольно быстро - обычно завершая завтрак в течение 10-15 минут. По его словам, этого недостаточно, чтобы нанести огромный вред, поэтому опять же он считает, что преимущества чистки зубов после завтрака - возможность избавить рот от частиц пищи и оставить фтор на зубах - перевешивают негативные последствия.

Можно ли чистить зубы раз в день

В крайних случаях, например, во время путешествия, можно чистить зубы только один раз в день. Но лучше этого не делать постоянно, ведь это может привести к проблемам с зубами и деснами.

Если у вас есть возможность чистить зубы только один раз в день, тогда лучше делать это вечером. Чистка зубов утром удаляет бактерии, которые накопились за ночь, а чистка вечером предотвращает их накопление в течение ночи.

Можно ли пить чай после того, как почистил зубы

Стоматологи не рекомендуют пить чай сразу после чистки зубов. Кислоты, содержащиеся в чае, могут разрушать зубную эмаль, которая размягчена фтором из зубной пасты.

Лучше подождать 30 минут, чтобы фтор успел впитаться в эмаль, а затем пить чай.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье зубы зубная паста интересные новости
Реклама

Главное за день

Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на "горячих" направлениях

Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на "горячих" направлениях

01:41 Украина
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:44 Украина
9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

22:23 Синоптик
Все главные новости

Популярное

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской 380059

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали 53904

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов 12602

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре 11822

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

Последние новости

04:40

Угроза падения Волчанска: Свитан назвал вероятное направление прорыва РФ

04:00

Звезда "Киборгов" признался, боится ли мобилизации

03:38

Когда правильно чистить зубы: до или после завтракаВидео

03:00

Синяки и кровотечение в глазу: звезду "Подпольной империи" избили в Нью-Йорке

02:00

"Приеду в Киев и помогу ВСУ": Андрей Макаревич пообщался с "Владимиром Зеленским"

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
01:41

Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на "горячих" направлениях

01:31

Головокружительная оптическая иллюзия: что скрывает красная точкаВидео

01:00

Россия расширяет "кулак" наступления дальше Харьковщины: еще две области под угрозой

13 мая, понедельник
23:28

Фронтвумен The Hardkiss получила престижную британскую премию BAFTA

Реклама
23:18

Общение как с живым человеком: OpenAI представила самую мощную модель GPT-4oВидео

22:44

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:42

Умеет покорять: Елена Зеленская восхитила своим видом во время визита в Сербии

22:23

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

22:07

Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

21:49

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

21:45

Как постирать траву на джинсах в домашних условиях: впечатляющие лайфхаки

21:10

Радоница 2024: что нельзя делать в поминальные дни после Пасхи

21:10

F-16 будут в Украине в течение месяца: Дания сделала важное заявление

21:00

"Уничтожаем пехоту и технику РФ": ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине

20:57

Анна Тринчер перенесла операцию и разрыдалась от результата - подробности

Реклама
20:12

"Волчанск превращается в Бахмут": в полиции рассказали ужасающие подробности

20:02

ВСУ отбросили россиян: зачищают Волчанск и наносят огневое поражение по врагу

19:49

Оккупанты уже под Волчанском, Путин меняет Шойгу на "переправе": чего ждать на фронте

19:35

Путин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья Пономарев

19:10

Как ВСУ удалось сбить новейший вертолет РФмнение

19:09

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

19:04

"Человека уже мобилизуют": в ВР объяснили, как можно будет оспорить решение ТЦК

18:25

Застряли на одном месте: оккупанты просчитались во время наступления на Харьков

18:22

Леся Никитюк впервые засветила татуировку в честь любимой женщины

18:19

В бой бросили резервы: на Харьковщине у РФ частичный успех, названо направление

18:09

Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на ХарьковщинеВидео

17:44

"Прессинг был": Аlyona Аlyona призналась, как они нарушили правила Евровидения

17:20

РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

17:13

Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

17:08

Reuters: один из крупнейших НПЗ России остановил работу после "прилетов" дронов

17:04

Путин назначил преемника, но его убьютВидеоблоги

17:04

Jerry Heil после Евровидения не вернулась в Украину: что случилосьВидео

17:04

"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

17:02

Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минутВидео

16:51

Поляки нашли новую причину блокирования границы с Украиной: что произошло

Реклама
16:44

Когда впервые пикировать помидоры: урожай поразит масштабами

16:27

Ветеран и герой: СТБ назвал имя нового уникального Холостяка

16:17

С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины

16:04

РФ растягивает линию фронта, "серая зона" выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине

15:38

Три пчелы спрятались на деревьях: лишь единицы найдут их всего за 12 секунд

15:36

Летели бомбить Харьков: по многоэтажке в Белгороде "жахнула" армия России

15:18

В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

15:07

"Сложно находить взаимность": Макс Барских рассказал про проблемы в личной жизниВидео

14:40

Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки

14:30

Взрывчатку прятали в чай: СБУ сорвала четыре теракта РФ в Киеве к 9 маяФото

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять