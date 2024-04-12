Как часто нужно менять зубную щетку: правило, которое должен знать каждый

Как понять что пора менять зубную щетку? Всем стоит знать наперед, сколько времени можно пользоваться таким предметом гигиены и когда он нуждается в обновлении.

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Как часто нужно менять зубную щетку/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Зубные щетки не предназначены для того, чтобы ими пользовались вечно - рано или поздно наступает тот момент, когда щетка просто изнашивается, и пользоваться ею в дальнейшем становится неэффективно. Важно не упустить этот момент и вовремя понять, что пора менять зубную щетку. Ведь если щетка уже износилась, то она не сможет нормально очищать зубы, а это в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем зубов и ротовой полости в целом.

Бывают моменты, что даже одного взгляда на зубную щетку достаточно для определения того, что она уже нуждается в замене - например, щетина на ней уже стерлась или погнулась от длительного использования. Конечно, лучше такого момента не ждать, ведь чистка такой щеткой будет иметь достаточно низкую эффективность.

Новая щетка тщательно очищает зубы, является эффективной в профилактике кариеса, зубного налета и неприятного запаха изо рта.

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Зато если чистить зубы старой зубной щеткой, то со временем можно столкнуться с рядом проблем. Среди таких потенциальных проблем, в частности, заболевания слизистой оболочки полости рта, кариес и ряд других. Кроме этого, если чистить зубы старой щеткой, то есть риск повредить слизистую оболочку рта стертыми или загнутыми ворсинками.

Поэтому каждому из нас стоит заранее знать, как долго можно пользоваться зубной щеткой и как часто нужно менять зубную щетку, чтобы не упустить "золотое время" для ее замены на новую.

Итак, зубную щетку следует менять раз в 12-16 недель. И лучше не ждать более 16 недель, чтобы ее заменить, ведь тогда она уже может быть не такой эффективной для чистки.

Но здесь важно обратить внимание на еще один момент. Есть несколько случаев, когда зубную щетку стоит выбросить раньше указанного срока:

если она износилась раньше, и это по ней видно невооруженным глазом,

если кто-то в семье заболел вирусным или бактериальным заболеванием,

если кто-то по ошибке воспользовался вашей зубной щеткой.

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