Какой мёд самый полезный и чем отличается майский мёд от обычного

Вы узнаете:
- Какие бывают виды мёда
- Чем отличается гречишный мёд от обычного
- Какой мёд самый лучший для здоровья
Мёд - вкусный и полезный продукт. Существует множество его видов. Часто спрашивают, какой мёд самый лучший для здоровья? На самом деле любой мёд обладает целебными свойствами, ведь не зря Пифагор называл его "напитком молодости", а Авиценна говорил, что мёд – это лекарство от 100 болезней.
Пчеловод из Запорожья Ольга Кличко рассказала, какой мёд самый полезный и вкусный и чем хорош майский мёд.
Если вам интересно, сколько мёда можно безопасно потреблять каждый день, читайте материал: Что будет, если есть мёд каждый день: стала известна суточная норма меда для человека.
Какие бывают виды мёда
Самыми популярными видами медами являются подсолнечниковый, мёд белой акации, степное разнотравье, гречишный и липовый.
"Мёд считается собранным с одного растения, когда процент содержания нектара этого растения в мёде составляет более 60 %. Если пчелы собирали нектар со множества различных цветов, то такому мёду дается название "цветочный", - объяснила пчеловод в комментарии изданию Запорізька січ.
Чем отличается майский мёд от обычного
В народе майский мёд считают самым полезным, и он действительно обладает ценными лечебными качествами.
Как майский мёд влияет на здоровье:
- его рекомендуют принимать в качестве противовоспалительного и болеутоляющего средства и для лечения внутренних кровоизлияний;
- хорошо действует при головной боли, лихорадочном состоянии и переутомлении;
- полезен для укрепления волос и ухода за кожей головы.
Майский мёд – по сути это мёд, собранный пчёлами с растений, цветущих в мае. Он отличается от других сортов своим нежным вкусом, лёгким ароматом и прозрачно-жёлтым или светло-янтарным цветом.
Майский мёд обычно содержит нектар таких растений, как ива, орешник, мать-и-мачеха, одуванчик, клён, черника, брусника, акация, а также фруктовые деревья, такие как яблоня, вишня, груша.
По словам Ольги, в Запорожской области 90% майского мёда собраны пчелами с цветущей акации. В этом продукте значительно меньше полезных веществ, чем в степном разнотравье, однако мёд из цветков акации тоже считается полезным при некоторых заболеваниях.
В частности, мёд из акации используется:
- как укрепляющее и противовоспалительное средство при заболеваниях горла;
- обладает слабительным действием;
- полезен при бессоннице и нервных болезнях;
- применяется при желудочно-кишечных заболеваниях.
Для чего полезен липовый мёд
Липовый мёд можно легко отличить по вкусу и внешнему виду. Он имеет белый цвет, иногда - совершенно прозрачный, нередко - светло-янтарный, реже - желтоватый или зеленоватый.
Липовый мёд имеет сильный и приятный аромат цветущей липы и специфический вкус.
Это вид мёда оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, жаропонижающее и потогонное действие.
Его применяют:
- для лечения простудных заболеваний (ангины, ларингита, ринита, бронхита, трахеита);
- как средство, укрепляющее сердце;
- при лечении воспаления желудочно-кишечного тракта;
- при болезнях почек и желчного пузыря;
- для заживления гнойных ран и ожогов.
Как выглядит настоящий гречишный мёд
Гречишный мёд имеет темно–коричневый цвет и быстро кристаллизуется.
Почему гречишный мёд самый полезный? Дело в том, что он отличается очень высоким содержанием белка и железа, а также других микроэлементов и витаминов.
Пчеловод рассказала, для чего полезен гречишный мёд. По ее словам, его применяют при авитаминозах, для лечения внутренних кровоизлияний и для улучшения проницаемости капилляров. Также этот мёд полезен гипертоникам, так как понижает давление. Гречишный мёд повышает гемоглобин, помогает работе почек и желудка.
Почему подсолнечный мёд самый дешевый
Этот вид мёда выводит из организма шлаки. Он полезен для тех, кто страдает от нарушений работы щитовидной железы.
Подсолнечный мёд содержит много витамина А и обладает сильными бактерицидными свойствами.
В народной медицине используют при болезнях простудного характера, гриппе и катаре верхних дыхательных путей.
Также его употребляют при заболеваниях печени, желудочно-кишечных коликах, невралгии, при заболеваниях сердца и атеросклерозе.
Чем полезен мёд из рапса
Рапсовый мёд обладает слабым ароматом и приторным вкусом. Густой, быстро кристаллизуется. Может иметь цвет от белого до ярко-желтого. Это вид мёда плохо растворяется в воде и при длительном хранении быстро закисает.
Рапсовый мёд полезен при легочных заболеваниях, бронхитах, астме, заболеваниях сердца и сосудов.
Рапсовый мёд не вызывает аллергических реакций, легко переваривается желудком и рекомендован при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Розмариновый мёд
Недавно на рынке появился розмариновый мёд. Его производят пчёлы, собирая нектар с цветков розмарина. Он отличается легким, почти нейтральным вкусом.
Розмариновый мёд оказывает целебное воздействие на печень и одновременно тонизирует весь организм.
Розмариновый мёд особенно рекомендуется больным астмой, при обычном и спазматическом кашле, а также при нервозности и раздражительности.
Мёд из кориандра
Этот мёд применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих протоков, метеоризме, глистах, а также как ароматическое и улучшающее аппетит средство.
Ранее Главред писал, что будет, если добавить мёд в горячий чай, и правда ли, что это может быть опасно для здоровья.
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