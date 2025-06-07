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Какой мёд самый полезный и чем отличается майский мёд от обычного

Анна Ярославская
7 июня 2025, 13:33
85
Пифагор называл мёд "напитком молодости". Какие же бывают виды меда и как выбрать самый вкусный?

Мед
Какие бывают виды мёда и чем они полезны / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие бывают виды мёда
  • Чем отличается гречишный мёд от обычного
  • Какой мёд самый лучший для здоровья

Мёд - вкусный и полезный продукт. Существует множество его видов. Часто спрашивают, какой мёд самый лучший для здоровья? На самом деле любой мёд обладает целебными свойствами, ведь не зря Пифагор называл его "напитком молодости", а Авиценна говорил, что мёд – это лекарство от 100 болезней.

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Пчеловод из Запорожья Ольга Кличко рассказала, какой мёд самый полезный и вкусный и чем хорош майский мёд.

Если вам интересно, сколько мёда можно безопасно потреблять каждый день, читайте материал: Что будет, если есть мёд каждый день: стала известна суточная норма меда для человека.

Какие бывают виды мёда

Самыми популярными видами медами являются подсолнечниковый, мёд белой акации, степное разнотравье, гречишный и липовый.

"Мёд считается собранным с одного растения, когда процент содержания нектара этого растения в мёде составляет более 60 %. Если пчелы собирали нектар со множества различных цветов, то такому мёду дается название "цветочный", - объяснила пчеловод в комментарии изданию Запорізька січ.

Чем отличается майский мёд от обычного

В народе майский мёд считают самым полезным, и он действительно обладает ценными лечебными качествами.

Как майский мёд влияет на здоровье:

  • его рекомендуют принимать в качестве противовоспалительного и болеутоляющего средства и для лечения внутренних кровоизлияний;
  • хорошо действует при головной боли, лихорадочном состоянии и переутомлении;
  • полезен для укрепления волос и ухода за кожей головы.

Майский мёд – по сути это мёд, собранный пчёлами с растений, цветущих в мае. Он отличается от других сортов своим нежным вкусом, лёгким ароматом и прозрачно-жёлтым или светло-янтарным цветом.

Майский мёд обычно содержит нектар таких растений, как ива, орешник, мать-и-мачеха, одуванчик, клён, черника, брусника, акация, а также фруктовые деревья, такие как яблоня, вишня, груша.

По словам Ольги, в Запорожской области 90% майского мёда собраны пчелами с цветущей акации. В этом продукте значительно меньше полезных веществ, чем в степном разнотравье, однако мёд из цветков акации тоже считается полезным при некоторых заболеваниях.

В частности, мёд из акации используется:

  • как укрепляющее и противовоспалительное средство при заболеваниях горла;
  • обладает слабительным действием;
  • полезен при бессоннице и нервных болезнях;
  • применяется при желудочно-кишечных заболеваниях.

Для чего полезен липовый мёд

Липовый мёд можно легко отличить по вкусу и внешнему виду. Он имеет белый цвет, иногда - совершенно прозрачный, нередко - светло-янтарный, реже - желтоватый или зеленоватый.

Липовый мёд имеет сильный и приятный аромат цветущей липы и специфический вкус.

Это вид мёда оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, жаропонижающее и потогонное действие.

Его применяют:

  • для лечения простудных заболеваний (ангины, ларингита, ринита, бронхита, трахеита);
  • как средство, укрепляющее сердце;
  • при лечении воспаления желудочно-кишечного тракта;
  • при болезнях почек и желчного пузыря;
  • для заживления гнойных ран и ожогов.

Как выглядит настоящий гречишный мёд

Гречишный мёд имеет темно–коричневый цвет и быстро кристаллизуется.

Почему гречишный мёд самый полезный? Дело в том, что он отличается очень высоким содержанием белка и железа, а также других микроэлементов и витаминов.

Пчеловод рассказала, для чего полезен гречишный мёд. По ее словам, его применяют при авитаминозах, для лечения внутренних кровоизлияний и для улучшения проницаемости капилляров. Также этот мёд полезен гипертоникам, так как понижает давление. Гречишный мёд повышает гемоглобин, помогает работе почек и желудка.

Почему подсолнечный мёд самый дешевый

Этот вид мёда выводит из организма шлаки. Он полезен для тех, кто страдает от нарушений работы щитовидной железы.

Подсолнечный мёд содержит много витамина А и обладает сильными бактерицидными свойствами.

В народной медицине используют при болезнях простудного характера, гриппе и катаре верхних дыхательных путей.

Также его употребляют при заболеваниях печени, желудочно-кишечных коликах, невралгии, при заболеваниях сердца и атеросклерозе.

Чем полезен мёд из рапса

Рапсовый мёд обладает слабым ароматом и приторным вкусом. Густой, быстро кристаллизуется. Может иметь цвет от белого до ярко-желтого. Это вид мёда плохо растворяется в воде и при длительном хранении быстро закисает.

Рапсовый мёд полезен при легочных заболеваниях, бронхитах, астме, заболеваниях сердца и сосудов.

Рапсовый мёд не вызывает аллергических реакций, легко переваривается желудком и рекомендован при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Розмариновый мёд

Недавно на рынке появился розмариновый мёд. Его производят пчёлы, собирая нектар с цветков розмарина. Он отличается легким, почти нейтральным вкусом.

Розмариновый мёд оказывает целебное воздействие на печень и одновременно тонизирует весь организм.

Розмариновый мёд особенно рекомендуется больным астмой, при обычном и спазматическом кашле, а также при нервозности и раздражительности.

Мёд из кориандра

Этот мёд применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих протоков, метеоризме, глистах, а также как ароматическое и улучшающее аппетит средство.

Ранее Главред писал, что будет, если добавить мёд в горячий чай, и правда ли, что это может быть опасно для здоровья.

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