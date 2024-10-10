Что будет, если есть мед каждый день: стала известна суточная норма меда для человека

Ежедневное употребление меда может принести пользу, но важно знать, сколько его можно безопасно потреблять. Главред выяснил, сколько меда можно есть в день.

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Что будет, если есть мед каждый день - какая суточная норма меда / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Мед считается одним из самых древних и полезных продуктов. Он применяется для приготовления значительного количества блюд, а также для потребления в "сыром" виде. Нутрициолог и физиолог Ольга Дорош в своем Instagram рассказала о пользе меда и о том, сколько меда можно есть в день.

Что будет, если заменить сахар на мед

Ольга Дорош подчеркивает, что заменять сахар на мед не стоит. По ее словам, до 85% меда состоит из простых углеводов, таких как глюкоза и фруктоза.

"Они очень быстро усваиваются нашим организмом и их избыток способствует набору веса, проблемам с кожей, стимулирует развитие диабета, проблем с сердцем и холестерином и т.д.)", - отмечает она.

Сколько меда можно есть в день

Нутрициолог напоминает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приравнивает мед к обычному сахару и рекомендует ограничить его потребление до 5% от суточной нормы добавленных сахаров.

Кто такая Ольга Дорош Ольга Дорош - дипломированный нутрициолог и физиолог, соучредитель школы здорового питания NODIET. Получила степень магистра на Биологическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, где изучала физиологию человека и животных. Свои знания по нутрициологии Ольга получила в Fitness Academy, Olimpia, USDA, Stanford University, LMU, и она получает сертификацию PN1. Занимается нутрициологией с 2015 года, имея за плечами 8 лет научной деятельности в области физиологии и медицины.

"Считаем: я вешу 53 кг, моя дневная норма калорий 1500. 5% от 1500 ккал = 75 ккал:4 ккал=18,75 г добавленных сахаров могу себе позволить в течение дня (это 2,5 ч. л. жидкого меда и уже ни грамма сахара, фрешей). Поэтому 1 ч. л. меда - ок, 3 столовые - нет", - советует они.

Что будет, если есть мед каждый день

Блогер и эксперт по пчеловодству, автор YouTube-канала "Пасечник Украины_Beekeeper of Ukraine" Наразий Пирко рекомендует не превышать потребление меда в количестве 1-2 чайных ложек в день.

Этого вполне достаточно для получения пользы, в частности благодаря богатому химическому составу меда. Он содержит много макро- и микроэлементов, таких как калий, кальций, магний, железо и йод, которые помогают организму восстанавливать клетки и поддерживают иммунитет.

"Если вы ежедневно употребляете несколько ложек меда, организм восстанавливает больше клеток, что способствует процессу омоложения", - подчеркивает Назарий.

Это одна из причин, почему пасечники, по его словам, часто выглядят моложе и живут дольше, ведь постоянно контактируют с продуктами пчеловодства.

Смотрите видео о том, что будет, если есть мед ежедневно:

Что известно о YouTube канале "Пасечник Украины_Beekeeper of Ukraine" YouTube канал "Пасечник Украины_Beekeeper of Ukraine" специализируется на контенте, посвященном пчеловодству в Украине. Автор канала делится опытом по содержанию пчел, уходу за пасекой, изготовлением меда и другими аспектами пчеловодческого дела. На канале можно найти практические советы для пчеловодов, обзоры ульев, методы борьбы с болезнями пчел, а также информацию об особенностях пчеловодства в разных регионах. Аудитория канала - более 24 тысяч пользователей.

Как пчелы делают мед

По словам нутрициолога Ольги Дорош, пчелы собирают нектар с растений и затем под действием их слюнных и желудочных ферментов он превращается в мед.

"Кстати, нужно минимум 8 пчел, чтобы сделать одну чайную ложку", - добавляет она.

Как мед влияет на человека

Часто можно услышать, что мед - источник витаминов и минералов. Ольга Дорош соглашается, что они там есть, но количество этих полезных веществ очень мало. Например, в 100 г меда содержится лишь 0,5 мг витамина С, тогда как суточная норма составляет 80 мг. По словам эксперта, есть мед ради витаминов - это "идея сумасшедшего".

Что будет, если нагреть мед - почему "нельзя бросать мед в чай"

Существует еще один распространенный миф о том, что мед становится ядовитым, если его добавлять в горячие напитки, например, в чай. Дорош уверяет, что это не так. Чтобы мед стал опасным, его нужно греть очень долго и на высоких температурах, а обычная температура чая для этого недостаточна.

Нутрициолог отмечает, что в процессе нагрева может образовываться гидроксиметилфурфурол (HMF), однако для этого нужно съесть очень большое количество меда.

Когда мед становится ядовитым

Ольга Дорош также обращает внимание на то, что мед может быть потенциально опасным в сочетании с аминокислотами при сильном нагревании. Например, частое употребление гранолы или курицы в медово-соевом соусе может способствовать образованию вредных веществ. Однако, по словам эксперта, в обычных условиях употребление меда в разумных количествах является безопасным.

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