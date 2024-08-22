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Цвет не показатель: как отличить настоящий мед от подделки - простой метод

Юрий Берендий
22 августа 2024, 02:10
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Мед - один из самых популярных продуктов, который ценится за свои полезные свойства и вкус. Главред выяснил, как отличить качественный мед от подделки.
Цвет не показатель: как отличить настоящий мед от подделки - простой метод
Как отличить качественный мед от подделки - как выглядит натуральный мед / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Мед - это натуральный продукт, который имеет не только приятный вкус, но и полезные свойства. Его используют в кулинарии, медицине и косметологии. Однако, чтобы получить все эти преимущества, важно выбрать качественный мед. О том, как выбрать качественный мед рассказал в эфире программы "Твой день с 1+1" биохимик Глеб Репич.

Из чего состоит мед

По словам биохимика, мед в основном состоит из сахара.

"То есть это 20% воды примерно, 80% различных сахаров: фруктоза, глюкоза и немного сахарозы.

Есть ли сахар в меде

Глеб Репич также отмечает, что в любом меде, магазинном или домашнем, всегда в составе будет значительное количество сахара.

"Сахар (глюкоза) в меде появляется из нектара, потому что нектар - это обычный сахар (сахароза). И когда пчелы собирают мед, они едят сахар. С помощью своих пищеварительных ферментов разлагают его на фруктозу и глюкозу. Поэтому в любом меде есть глюкоза", - отмечает специалист.

Смотрите видео о том, как отличить магазинный и домашний мед:

Он указывает на то, что в любом меде, если он собран с цветков, должен быть сахар.

"Пчелы не просто так его едят. Они потребляют нектар с сахаром, перерабатывают его в мед, и в меде будет фруктоза, глюкоза, немного остатков сахарозы. Поэтому ни в коем случае мед нельзя считать диетическим, низкокалорийным", - резюмирует биохимик.

Как отличить качественный мед от некачественного по цвету

Глеб Репич добавляет, что многие люди обращают внимание на цвет при покупке меда, однако, это не правильно.

"Мед бывает очень разного цвета. От ярко желтого это, например, мед подсолнечника, до более темного - это разнотравье, липа, и даже коричневого - гречишный мед", - сказал он.

На что следует обратить внимание при выборе меда

При покупке меда стоит обратить внимание на его плотность и на то, сахарится он или нет.

"Вот сейчас мед качают и он может быть жидкий. Но если мы покупаем мед осенью - весь мед должен быть засахаренный. Однако мед из белой акации может не сахариться очень долго", - указывает он.

Кроме того, биохимик добавляет, что засахаренность меда это хороший знак, который свидетельствует о малом количестве воды в нем.

"Это показывает, что в этом меде хорошее соотношение сахара к влаге. Конечно, это природные сахара", - советует он.

Как понять, что мед разбавлен

Глеб Репич делает вывод, что не разбавленный водой мед - должен стелиться при переливании.

"Он разбавлен, если он не стелется, это очень плохо, такой мед или он разбавлен, или он собран рано, или почему-то он очень влажный и он даже может испортиться при хранении", - подчеркнул он.

Смотрите видео о том, как отличить мед от подделки:

Кто такой Глеб Репич

Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

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мед Глеб Репич
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