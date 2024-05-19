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Можно ли нагревать мед: что происходит с продуктом и становится ли он ядовитым

Руслана Заклинская
19 мая 2024, 05:26
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Мед всегда был объектом обсуждений, и неудивительно, что возникло много мифов об этом продукте. Главред узнал, действительно ли при нагревании мед становится вредным.
Можно ли нагревать мед: что происходит с продуктом и становится ли он ядовитым
Почему нельзя нагревать мед / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Мы часто используем мед как лучшую альтернативу сахару, особенно из-за его насыщенного вкуса и текстуры. Нагревание меда - тема, порождающая многочисленные вопросы и обсуждения среди ученых и любителей этого полезного продукта.

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Чем опасен мед при нагревании

Нагревание меда может привести к образованию вредных соединений, что делает его опасным для здоровья. Вот некоторые из главных рисков:

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  • Образование гидроксиметилфурфураля (HMF): HMF - это канцерогенное соединение, которое образуется при нагревании меда в течение длительного времени или при высоких температурах. Количество HMF растет со временем нагрева и температурой.
  • Разрушение ферментов: Мед содержит полезные ферменты, которые отвечают за его антибактериальные и антиоксидантные свойства. Нагревание разрушает эти ферменты, делая мед менее полезным.
  • Снижение питательной ценности: Нагревание может привести к потере витаминов, минералов и других питательных веществ, содержащихся в меде.

Когда мед становится ядом

Мед не становится ядом в прямом смысле слова, но его употребление в чрезмерных количествах или после нагревания может привести к негативным последствиям для здоровья. Риск отравления медом возрастает со временем нагревания и температурой.

Что образуется при нагревании меда

Под воздействием нагрева мед может начать разлагаться, образуя вредные соединения, такие как гидроксиметилфурфурол (HMF) и глюкозу. Это соединение образуется из сахаров под воздействием высоких температур и, по мнению людей, может оказать негативное влияние на здоровье. Однако негативное влияние на организм человека оно оказывает при больших концентрациях, пишет Ваша Пасека.

Исследования показывают, что под влиянием нагревания меда до 60 и даже 140 градусов Цельсия, меняются его физические свойства, в частности, влажность, цвет и содержание питательных веществ. Кроме того, количество HMF в меде может увеличиться. Хотя определенное количество HMF присутствует в меде даже без нагрева, но ее концентрация действительно увеличивается при высоких температурах.

Можно ли нагревать мед

Хотя многие волнуются из-за возможности образования HMF при нагревании меда, научные исследования не предоставляют убедительных доказательств его вредности для здоровья человека. В некоторых случаях HMF даже обладает антиканцерогенными свойствами. Таким образом, мед можно безопасно нагревать, не имея страхов относительно его влияния на здоровье.

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