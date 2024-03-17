Не польза, а вред: почему детям нельзя давать мед

Медики рекомендуют детям до года воздерживаться от меда и лучше всего избегать его употребления у детей до двух лет.

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Почему детям нельзя давать мед / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Все мы слышали о невероятной пользе меда, но мало кто знает, что этот продукт может быть смертельно опасным для детей.

Врач-педиатр и гематологом Валерия Мартынова говорит, что начинать вводить мед ребенку нужно не в чистом виде, а добавляя несколько капель в напитки, а до двух лет мед ребенку вообще есть нельзя.

Кто такая Валерия Мартынова? Специалист, который активно участвует в международных конференциях, курсах и стажировках. Доктор следит за современными протоколами лечения пациентов, владеет несколькими иностранными языками, что позволяет изучать зарубежную литературу по медицине. Валерия Витальевна занимается лечением пациентов с педиатрическими заболеваниями, с гематологической и онкогематологической патологией, проводит патронаж новорожденных, пишет сайт Dok.ua. видео дня

Почему детям до 2 лет нельзя мед?

Медики рекомендуют детям до года воздерживаться от меда и лучше всего избегать его употребления у детей до двух лет. Это обусловлено двумя основными причинами:

Опасность ботулизма у младенцев: мед может содержать бактерии Clostridium botulinum, которые у взрослого человека не вызывают заболевания благодаря развитым иммунным функциям. У детей младшего возраста иммунитет к микроорганизмам, вырабатывающим ботулотоксин, недостаточно развит, что делает мед абсолютно непригодным для них.

мед может содержать бактерии Clostridium botulinum, которые у взрослого человека не вызывают заболевания благодаря развитым иммунным функциям. У детей младшего возраста иммунитет к микроорганизмам, вырабатывающим ботулотоксин, недостаточно развит, что делает мед абсолютно непригодным для них. Риск развития аллергии: мед также может вызвать сильную аллергическую реакцию. Симптомы аллергии на мед чаще всего проявляются на коже в виде зуда и сыпи. Гречишный мед считается более аллергенным, в то время как акациевый считается наиболее безопасным для употребления.



В каком возрасте можно давать мед ребенку?

Вводить мед нужно не в чистом виде, а добавляя несколько капель в напитки, такие как вода или компот. Для первого знакомства с медом предпочтительнее использовать акациевый ввиду его низкой аллергенности.

После того, как вы предложили ребенку напиток с добавлением меда, важно следить за реакцией организма. Если никаких негативных проявлений не наблюдается, можно постепенно увеличивать количество продукта. Также можно продолжать добавлять мед в другие продукты, такие как кашу, йогурт или кефир.

Для маленьких детей доза не должна превышать одной столовой ложки меда. Для учеников младших и средних классов достаточно двух столовых ложек меда в день. Дети старших классов могут потреблять не более трех ложек меда в день при условии хорошей переносимости продукта.

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