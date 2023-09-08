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Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым рецептом арбузного меда - бекмесом

Лидия Неплях
8 сентября 2023, 15:27 обновлено 8 сентября, 15:27
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При приготовление надо до 10 кг арбуза, но результат того стоит.
Время приготоления Время приготовления: 120 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Турецкая
Как приготовить арбузное варенье
Как приготовить арбузное варенье / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (makoviya)

Слышали ли вы когда-либо что-нибудь о арбузном меде? Если нет, вы не потеряли много, потому что сезон арбузов в самом разгаре. Так что вы еще успеете приготовить бекмес на зиму. Его рецептом поделилась пользовательница TikTok makoviya.

Женщина рассказала, что к войне готовила бекмес каждое лето у родителей в Мариуполе. Также она отметила, что готовили его в XVII веке на юге Украины, чтобы заменить сахар. Кроме этого, интересным рецептом на зиму является пастила из груши.

Рецепт бекмеса без сахара

Для приготовления меда отделить мякоть арбуза от кожуры и выжать через дуршлаг весь сок. Мясорубку или блендер использовать не желательно, чтобы не повредить механизмы.

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После того, как отделили сок от мякоти, выливаем его в кастрюлю и ставим на маленький огонь. Вываривать его придется очень долго. Автор рецепта говорит, что 15-литровую кастрюлю варила более 10 часов, а получилось лишь 1,5 литра бекмеса.

Когда большая часть сока испарилась, хорошо и часто мешайте жидкость, чтобы она не пригорела. Закатывать бекмес надо как обычное варенье, в стерилизованные банки. Сахар добавлять не надо, подавать его можно, например, к блинам.

@makoviya Бекмес-арбузный мед! Каждое лето дома у родителей под Мариуполем, я всегда делала много пастилы из арбузов и бекмес. Бекмес это арбузный мед-невероятная вкуснятина и сплошная фруктоза, поэтому он полезен. В этом году хоть и не дома, но я решила сварить бекмес и показать вам, как я это делаю #бекмес#кулинария оригінальний оригинальный звук-user3194025460482

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