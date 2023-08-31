Никто не догадается, что за вкуснотища на столе: рецепт знаменитого десерта из лаваша

Как готовить вкусный рулет из лаваша с ягодами. Сладкий рулет из лаваша с творогом и ягодами рецепт.

https://glavred.info/recipes/nikto-ne-dogadaetsya-chto-za-vkusnotishcha-na-stole-recept-znamenitogo-deserta-iz-lavasha-10497019.html Ссылка скопирована

Невероятно вкусный сладкий рулет из лаваша рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Решили побаловать своих близкий вкусными блюдами, тогда такой рецепт рулета из лаваша для вас. Невероятный десерт, который невозможно отличить от выпечки.

Все ваши близкие точно оценят сладкий рулет из лаваша с ягодами. Безупречный вкус, нежная начинка и потрясающе красивый рулет оценят все.

Главное, что десерт из лаваша не нужно выпекать и замешивать тесто.

Сладкий рулет из лаваша без выпечки - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Творог - 1 пачка (300 гр)

Сахар 100 г

Ягоды (малина, вишня, клубника) - по вкусу

Яйца - 2 шт.

Сахарная пудра или миндальная крошка

В миску или глубокую тарелку добавить творог, 1 яйцо, сахар.

Хорошо перемешать и взбить до однородного состояния блендером.

Лаваш смазать творожной начинкой.

Ровным слоем выложить ягоды. Для такого рулета из лаваша выбирайте ягоды с кислинкой, чтобы сладкий творог и кислые ягоды придали невероятный вкус и не испортили десерт.

Вместо творога можно использовать Маскарпоне или сыр Филадельфия.

Аккуратно свернуть рулет из лаваша с ягодами и завернуть в пищевую пленку. Отправляем десерт из лаваша в холодильник или сразу подаем к столу.

Если хотите, чтобы рулет из лаваша был вкуснее, смажьте верхушку желтком, посыпайте миндальной крошкой и отправьте лаваш в духовку на 15 минут при 180 градусах.

Достаньте сладкий рулет, дайте ему полностью остынуть и перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Смотрите видео, как готовить быстро сладкий рулет с ягодами из лаваша:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.