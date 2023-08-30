Невероятное мороженое из арбузного сока: рецепт, который сводит с ума

Главред расскажет, как из арбуза сделать вкусное мороженое

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Мороженое из арбузного сока / коллаж: Главред. фото: скриншот

В Украине сейчас сезон арбузов. Эта ягода является любимой для большого количества человек, однако мало кто знает, что можно сделать из арбуза, кроме того, что просто его есть.

Мы расскажем, как сделать мороженое из арбузного сока. А если вы хотите уметь правильно выбирать чай, читайте наш материал - Как определить хороший чай или нет: 3 главный признака подделки.

Мужчина в ТикТок рассказал невероятно простой и одновременно вкусный способ, как сделать мороженое из арбуза со сливками. Этот рецепт под силу каждому.

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Вам понадобится:

срез арбуза

сливки

сгущенное молоко

палочки для смороженного

грецкий орех

Способ приготовления

Для того, чтобы приготовить мороженое, необходимо сделать срез арбуза и разделить его на равные треугольники, после чего срезать мякоть в отдельную миску, а кожуру не выбрасывать, а сложить обратно в круг. Затем мякоть необходимо перебить блендером до однородной массы и процедить через сито от косточек. В полученную массу необходимо вылить сливки и сгущенное молоко, после чего снова взбить блендером. В полоски кожуры, которая осталась необходимо вставить палочки для мороженого. чтобы получилась основа для будущего треугольника мороженого. После этого необходимо все части кожуры арбуза сложить вкруг на доску, предварительно накрытую пищевой пленкой и в этот круг вылить массу из арбуза сливок и посыпать орехами. На этом всё, осталось только заморозить.

Смотрите видео о том, как сделать мороженое из арбуза:

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