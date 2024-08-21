Делают странные вещи: как определить, что кот счастлив - хозяева и не догадываются

Определить, счастлив ли ваш кот, можно по его поведению и настроению. Главред выяснил, какие признаки помогут понять, что домашнее животное счастливое.

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Как понять, что кот счастлив - некоторые хозяева и не догадываются / Коллаж Главред, фото: pexels

Коты известны своей независимой и иногда загадочной натурой, из-за чего владельцам бывает сложно понять эмоциональное состояние своих кошачьих друзей. Эксперт AnimalWised по защите животных Джози Ф. Тернер рассказала о том, как понять, что кот счастлив или счастлив ваш кот.

Что значит, если кот мурлычет

По словам эксперта, мурлыканье - один из самых узнаваемых признаков счастливого кота. Хотя коты могут мурлыкать по разным причинам, в том числе когда они обеспокоены или испытывают боль, ровное, ритмичное мурлыканье часто свидетельствует об удовлетворенности и расслабленности.

"На протяжении всей жизни кошки часто мурлычут во время положительных взаимодействий, таких как поглаживание, игры или еда. Именно мурлыканье может действовать как механизм самоуспокоения, высвобождая эндорфины, которые способствуют чувству благополучия. Однако важно отметить, что мурлыканье не всегда является гарантированным признаком счастья. Коты также могут мурлыкать в стрессовых ситуациях, например, во время визита к ветеринару или после травмы. Некоторые исследователи считают, что это может быть механизмом самоуспокоения, который помогает справиться с дискомфортом или тревогой", - указывает она.

На что указывает положение хвоста у кота

В видео на YouTube-канале "AnimalWised" Джози Ф. Тернер указывает на то, что хвост кота может многое рассказать о его настроении.

"Счастливая кошка часто держит хвост высоко с небольшим изгибом на кончике, что свидетельствует об уверенности, удовлетворенности и открытости к социальному взаимодействию. Она не пытается казаться меньше или слиться с фоном", - говорит она.

В то же время легкий изгиб добавляет оттенок дружелюбия к общей позе. У настороженных или слегка возбужденных кошек иногда можно увидеть абсолютно жесткий, выпрямленный хвост.

Важно также отметить, что опущенный хвост, зажатый между лапами, часто свидетельствует о страхе или беспокойстве.

Смотрите видео о том, как узнать, что кот счастлив:

Почему кот медленно моргает

Зоозащитница добавляет, что медленное моргание у котов, которое также иногда называют "кошачьим поцелуем" или "закрыванием глаз" - это волшебная и милая форма кошачьего общения, которая означает удовольствие, доверие и указывает на то, что ваш кот чувствует себя комфортно рядом с вами.

"Котята используют медленное моргание во время кормления, чтобы показать матери, что им комфортно и они довольны. Это поведение может сохраняться и во взрослом возрасте, становясь для котов способом выражения подобных чувств безопасности и удовлетворенности", - приводит пример она.

Почему кот трется о хозяина

Специалист отмечает, что регулярный уход кота за собой - хороший показатель здорового и довольного пушистика.

"Груминг - это не только гигиена. У котов на голове и теле есть пахучие железы. Когда вы третесь о кота или он трется о вас, вы фактически обмениваетесь запахами. Это способ обозначить знакомство и создать общий групповой запах", - говорит Джози Ф. Тернер.

Почему кот мнет лапами постель

Коты разминают лапами, часто на мягких поверхностях или даже на своих хозяевах. Такое поведение, напоминающее котят, когда они разминали живот матери, свидетельствует о комфорте и счастье.

"Ритмичные движения разминания могут иметь успокаивающее влияние на кошек, подобно тому, как замешивание теста может расслаблять людей. Это может быть для них способом самоуспокоения и снятия тревоги", - указывает зоозащитник.

Что значит, если кот очень игривый

Специалист добавляет, что игривое поведение, такое как погоня за игрушками, битье по предметам или всплески энергичного бега (зуми) - это признаки хорошо стимулированной и довольной кошки.

"Такое игривое поведение является важным способом для кошек реализовать свои природные охотничьи инстинкты. Выслеживая, преследуя и набрасываясь на игрушки, они имитируют азарт охоты. Это не только стимулирует их умственную активность, но и обеспечивает необходимые физические упражнения, способствуя общему здоровью и благополучию", - резюмирует она.

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