Потеряет полезные свойства: где нельзя держать мед - ответ пасечника

Хранение меда возле плиты, духовки или холодильника - не лучший выбор.

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В каком месте нельзя хранить мед / ua.depositphotos.com

О чем речь:

Куда лучше положить мед

Как избежать потери вкуса и пользы меда

Почему кухонный шкаф - не место для этого продукта

Мед - один из самых полезных продуктов в рационе украинцев. Также он выручает в ситуациях, когда надо "подсластить душу" и заменить сахар.

Однако, чтобы мед не терял важные свойства, надо хранить его в правильном месте.

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Многие люди совершают распространенную ошибку, пишет Главред со ссылкой на Onet.

Где нельзя хранить мед?

Мед является настоящим кладезем полезных веществ, но неправильные условия хранения могут полностью разрушить его свойства.

Пасечник Войцех Марговничи из польского городка Вонхоцк отмечает, что, несмотря на удобство, хранение меда у плиты, духовки или холодильника - не лучший выбор.

Тепло и влага портят химический состав продукта, снижают его полезность, а также могут спровоцировать нежелательные изменения, в частности потерю аромата и вкуса.

Как правильно хранить мед?

Оптимальные условия для меда - это прохладное, сухое и затененное место. Хранить его лучше в кладовке, подвале или на нижней полке холодильника, но не в шкафу на кухне.

Температура ниже 18°C является идеальной. Особенно это важно для меда, склонного к брожению (например, рапсового или из золотарника). В холодильнике такие процессы можно предотвратить даже в случаях, когда продукт был откачан преждевременно.

Также нужно обращать внимание на влажность и герметичность тары, ведь чрезмерная влажность может повредить структуру меда.

Также ранее рассказывалось, почему мед никогда не портится. Существует секретный фермент, который делает продукт уникальным.

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Чем полезен мед? Целебные свойства меда обеспечены его богатейшим составом, в котором присутствуют витамины, глюкоза, фруктоза, каротин, минералы, белок, магний, калий, натрий, кальций, железо, глюкоза. Мед укрепляет иммунитет, помогает справиться с болезнями, авитаминозом, положительно влияет на кожу.

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