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Что будет с натуральным медом в холодильнике: можно ли отравиться им

Юлия Закрепа
10 октября 2024, 19:26обновлено 10 октября, 21:51
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Когда мед становится ядом и сколько можно хранить его в домашних условиях - детали в материале Главреда.
Что будет с натуральным медом в холодильнике: можно ли отравиться им
Когда мед становится ядом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Что будет с натуральным медом в холодильнике и как необходимо правильно хранить его в домашних условиях. Известный факт, что мед обладает уникальными свойствами, ведь это натуральный продукт. Его часто используют в медицине, косметологии и диетологии. Считается, что лучшим местом для хранения меда - есть холодильник, ведь при температуре до 10°С мед может храниться лучше, чем при 20°С.

Также банку с медом можно хранить в кладовой или на полке кухонного шкафа, главное, чтобы там было темно и без света.

Где лучше хранить мед в холодильнике или при комнатной температуре

Специалисты сообщили, что в холодильнике мед будет чувствовать себя лучше. Вы будете удивлены, но мед можно также хранить и в морозилке, но только не в стеклянной таре, а в пластиковой, чтобы вода, которая увеличивается в объеме при замерзании, не разорвала все на стеклянные осколки. Так что стоит помнить, что мед лучше всего хранить в холодном месте, чтобы он не испортился и прослужил много лет. Пасечники также отмечают, что именно в холодильнике соблюдаются постоянные температурные условия, а это очень необходимо для многолетнего хранения меда.

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Также стоит следить за тем, чтобы температура меда не опускалась ниже -35 градусов, потому что тогда мед потери свои полезные и питательные качества и примерно 15% от общего объема.

Нужно помнить о сроке, сколько можно хранить мед. Необходимо сделать так, чтобы свет не попадал на тару с медом, особенно, если она стеклянная. Ведь, если свет будет попадать на банку с медом, то произойдет не только окисление меда под воздействием энергии солнца, но и химический распад из-за нагрева.

Можно ли есть мед 10-летней давности

Известно, что мед может долгое время не портиться и некоторые люди используют его в течение 10 лет, однако при условии хранения в правильных условиях. Со временем происходит кристаллизация меда, поэтому это и гарантирует то, что он будет оставаться в хорошем состоянии.

Однако, не стоит забывать, что мед таки имеет срок годности. Со временем он может окисляться, особенно, если в банке накопилось много воздуха. Поэтому в таком случае мед потеряет свои полезные свойства.

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