Почему нельзя класть молоко на дверцу холодильника: неожиданная причина

Многие из нас используют холодильники неправильно. Например, дверь, пожалуй, последнее место, где следует хранить молоко, объяснили кулинарные эксперты.

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Распространенные ошибки при использовании холодильника / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Эксперты по холодильному оборудованию выявили несколько распространенных ошибок, которые мы часто допускаем во время использования холодильников. Одной из самых частых ошибок является перегрузка холодильника, рассказал кулинарный менеджер компании Miele GB Сезар Фернандес, пишет Express.

По его словам, заполненные холодильники страдают от плохого воздушного потока, что затрудняет поддержание постоянной температуры. Это может привести к более быстрой порче продуктов и повышению энергопотребления.

Чтобы избежать этих проблем, важно найти баланс: не стоит загромождать холодильник, но и оставлять его пустым также не рекомендуется, поскольку в этом случае он будет больше работать, чтобы поддерживать нужную температуру.

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Сезар также советует проводить ежемесячную глубокую очистку холодильника. Лучше всего использовать мягкое моющее средство или смесь воды и пищевой соды, а не агрессивные химикаты. Дополнительно, чтобы предотвратить неприятные запахи, можно поставить в холодильник тарелку с кофейными зернами.

Как отмыть холодильник внутри / Инфографика: Главред

Что касается хранения продуктов, важно помнить, что молоко и другие молочные продукты не следует хранить в дверце холодильника, поскольку там температура чаще всего меняется. Лучше всего хранить молочные продукты в задней части холодильника, где температура более стабильна.

Кулинарный эксперт Люсинда Ханкин добавила, что молочные продукты следует хранить в оригинальной упаковке или в герметично закрытых контейнерах, чтобы уменьшить их контакт с воздухом.

Кроме того, существует несколько других распространенных ошибок, которые стоит избегать:

Хранение старых продуктов сзади холодильника.

Неиспользование герметичных контейнеров для остатков.

Хранение мяса на верхней полке, где температура может быть выше.

Неправильное размещение продуктов в холодильнике.

Регулирование температуры холодильника на крайние значения - слишком холодные или слишком теплые.

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