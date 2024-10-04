Ни в коем случае не в холодильнике: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить картофель

Одна очень распространенная ошибка, которую делают многие из нас, приводит к тому, что вкус картофеля во время варки становится намного хуже.

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Эксперт назвал лучший способ, как хранить картошку/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, УНИАН

Если вы хотите продлить срок хранения картофеля, то стоит знать об одной ключевой вещи, которую мы часто делаем неправильно. Эта ошибка заключается в том, что многие не знают, как правильно хранить картофель и можно ли хранить картофель в холодильнике.

Эксперт по хранению пищевых продуктов, который ведет свою страницу в TikTok под ником creative_explained, рассказал, где лучше хранить картофель в квартире или доме. Первоначально он отметил, что главной ошибкой является класть картофель в холодильник, пишет The Mirror.

У большинства людей сразу может возникнуть вопрос почему нельзя хранить картофель в холодильнике. Эксперт объяснил, что пребывание этого продукта в таком месте приведет к тому, что крахмал превратится в сахар, и в результате во время варки картофель станет слаще и темнее, что не является желательным результатом.

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Вместо этого следует поместить картофель в прохладное, сухое и очень темное место.

Автор видео продемонстрировал это, положив картофель в миску и накрыв кухонным полотенцем, чтобы как можно лучше сохранялась прохлада. Шкаф будет идеальным местом, куда можно положить такой продукт, но нельзя размещать его рядом с другими фруктами и овощами.

Эксперт также предложил несколько дополнительных бесценных советов по хранению продуктов. Например, он посоветовал хранить лук и чеснок вне холодильника в сухом и прохладном месте. Салат нужно завернуть в фольгу и положить в холодильник - таким образом этот продукт будет сохранять свою свежесть до 30 дней.

Также эксперт не советует класть огурцы в холодильник, ведь там они уже через три дня станут мягкими. Зато от отметил, что можно положить их в полиэтиленовый пакет, проколоть несколько дырок и поместить в прохладное место на кухне. Имбирь и лимоны лучше всего хранить в холодильнике, тогда как помидоры должны оставаться на кухонном столе.

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Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика/ Инфографика: Главред

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