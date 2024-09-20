Будут свежими месяцами и без холодильника: где правильно хранить яблоки

Эксперт по хранению продуктов питания поделился простым способом, как хранить яблоки свежими месяцами без необходимости держать их в холодильнике.

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Где правильно хранить яблоки - будут свежими месяцами / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Яблоки часто очень вкусные при первой покупке, но потом могут быстро потерять свой сочный вкус. Пол Джексон из NRC Business Waste, эксперт по хранению продуктов питания, поделился своими советами, как сохранить яблоки "свежими на месяцы", не прибегая к холодильнику, консервированию или дегидратации. Он настаивает, что "ключ" к сохранению их "хрусткости" заключается в выборе идеального яблока, сообщает Mirror.

"Яблоко должно быть идеальным, то есть без синяков, порезов и повреждений насекомыми. Кроме того, плодоножка должна оставаться неповрежденной, поскольку сломанная или отсутствующая плодоножка может привести к более быстрой порче", - отметил он.

Эксперт добавил, что свежесобранные яблоки из сада являются идеальным вариантом, поскольку купленные в магазине яблоки могли быть опрысканы химикатами, которые могут повлиять на процесс созревания.

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Чтобы сохранить фрукты в наилучшем состоянии, он советует упаковывать их в сухие воздухопроницаемые материалы, такие как опилки, зерно, высушенный песок или даже газеты, которые помогают поглощать лишнюю влагу и предотвращают гниение, обеспечивая при этом воздухопроницаемую среду.

"Храните упакованные яблоки в сухом прохладном месте, например, в кладовой или погребе. Важно держать их подальше от картофеля, поскольку картофель производит газ этилен, который ускоряет процесс созревания яблок, из-за чего они быстрее портятся"", - добавляет Пол.

Он заключает, что прохладная среда замедлит естественные процессы созревания и старения яблок, тем самым продлевая срок их хранения.

Чтобы дополнительно защитить их от порчи, заверните каждое яблоко в газету, чтобы одно гнилое яблоко не испортило остальные. По словам эксперта, изоляция каждого яблока гарантирует, что другие останутся неповрежденными, что значительно продлевает их свежесть.

"Помните, что этот метод хранения лучше всего работает со свежесорванными яблоками, а не с теми, которые хранились в течение определенного времени. Купленные в магазине яблоки уже могли быть обработаны химикатами или подвергнуты воздействию условий, которые влияют на их созревание, поэтому использование свежих яблок из сада или фермерского рынка даст лучшие результаты", - резюмировал он.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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