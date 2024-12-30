Почему мед никогда не портится: неочевидный ответ удивит многих

Мед обладает уникальной способностью сохранять свою свежесть.

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Как мед защищает себя от порчи / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

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Мед и бактерии: почему он сохраняется веками

Что это за фермент, который делает мед уникальным

Мед - это природный продукт, который издавна используется не только в кулинарии, но и для лечения различных заболеваний, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

Этот продукт известен своими противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами, благодаря чему его активно применяют в народной медицине. Мед добавляют в блюда и выпечку, а также едят с кашами или блинами. Интересно, что мед практически не портится и может храниться свежим очень долго.

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Почему мед не портится?

Мед состоит преимущественно из фруктозы, глюкозы, воды и органических веществ, которые образуются во время ферментации нектара и медвяной росы в улье.

Кисломолочные бактерии и другие полезные микроорганизмы, которые попадают в мед через пищеварительную систему пчел, повышают его кислотность, создавая защиту от порчи. Однако при высокой влажности эти бактерии могут провоцировать брожение.

Мед обладает уникальной способностью сохранять свою свежесть благодаря ферменту глюкозооксидазе. Этот фермент образует перекись водорода, которая снижает уровень pH и создает среду, неблагоприятную для размножения бактерий. В такой среде микроорганизмы просто погибают.

Кстати, также ранее рассказывалось, что будет, если добавить мед в горячий чай. Существует утверждение, что нагревание мёда может сделать его опасным.

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Чем полезен мед? Целебные свойства меда обеспечены его богатейшим составом, в котором присутствуют витамины, глюкоза, фруктоза, каротин, минералы, белок, магний, калий, натрий, кальций, железо, глюкоза. Мед укрепляет иммунитет, помогает справиться с болезнями, авитаминозом, положительно влияет на кожу.

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