От сигарет до волос: что категорически нельзя смывать в унитаз - полный список

Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и сохранит вашу сантехнику.

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Главные табу для вашего унитаза / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие вещи опасно смывать в унитаз

Почему волосы лучше выбрасывать в мусорку, а не в унитаз

Во избежание засорения канализации не стоит смывать в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги.

Засор в раковине или ванной обычно легко устранить, а вот унитаз может создать гораздо больше проблем, объясняет Главред со ссылкой на ТСН.

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Поэтому важно знать, какие вещи запрещено выбрасывать в унитаз:

Сигареты и окурки. Они не растворяются, а табак оседает на стенках труб. К тому же, химические вещества из состава сигарет попадают в воду и вредят окружающей среде. Подгузники, ватные диски и палочки. Эти предметы, как и другие вещи, содержащие хлопок, набухают и блокируют трубы. Презервативы. Не растворяются в воде, накапливаются в трубах, образуя препятствия. Женские гигиенические средства. Прокладки и тампоны сильно впитывают влагу, из-за чего блокируют поток воды. Волосы. Образуют пробку, которая становится основой для серьезных засоров. Кошачий наполнитель. Даже если производители отмечают, что наполнитель можно смывать, это может повлечь дорогостоящий ремонт канализации.

Помните: соблюдение простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и сохранит вашу сантехнику.

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