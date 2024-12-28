От сигарет до волос: что категорически нельзя смывать в унитаз - полный список

Ключевое:
- Какие вещи опасно смывать в унитаз
- Почему волосы лучше выбрасывать в мусорку, а не в унитаз
Во избежание засорения канализации не стоит смывать в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги.
Засор в раковине или ванной обычно легко устранить, а вот унитаз может создать гораздо больше проблем, объясняет Главред со ссылкой на ТСН.
Поэтому важно знать, какие вещи запрещено выбрасывать в унитаз:
- Сигареты и окурки. Они не растворяются, а табак оседает на стенках труб. К тому же, химические вещества из состава сигарет попадают в воду и вредят окружающей среде.
- Подгузники, ватные диски и палочки. Эти предметы, как и другие вещи, содержащие хлопок, набухают и блокируют трубы.
- Презервативы. Не растворяются в воде, накапливаются в трубах, образуя препятствия.
- Женские гигиенические средства. Прокладки и тампоны сильно впитывают влагу, из-за чего блокируют поток воды.
- Волосы. Образуют пробку, которая становится основой для серьезных засоров.
- Кошачий наполнитель. Даже если производители отмечают, что наполнитель можно смывать, это может повлечь дорогостоящий ремонт канализации.
Помните: соблюдение простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и сохранит вашу сантехнику.
Ранее эксперты также делились уникальным лайфхаком, как удалить известковый налет с унитаза. Несколько простых правил помогут почистить унитаз и не навредить ему.
Больше полезных новостей:
- Обходить десятой дорогой: какие вещи нельзя покупать на барахолках и секондах
- Зачем класть горчицу в обувь: простой трюк, чтобы не мерзнуть холодной зимой
- Куда лучше поставить орхидею: эксперты назвали идеальное место в доме
Откуда берется ржавчина в унитазе?
Ржавчина на стенках унитаза появляется из-за того, что в водопроводной воде очень большое содержание железа. Чтобы решить проблему, нужно ставить специальные капсулы или таблетки, они меняют химический состав жидкости, пишут специалисты Клининг центр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред