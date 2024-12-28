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От сигарет до волос: что категорически нельзя смывать в унитаз - полный список

Даяна Швец
28 декабря 2024, 12:10
91
Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и сохранит вашу сантехнику.
От сигарет до волос: что категорически нельзя смывать в унитаз - полный список
Главные табу для вашего унитаза / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Какие вещи опасно смывать в унитаз
  • Почему волосы лучше выбрасывать в мусорку, а не в унитаз

Во избежание засорения канализации не стоит смывать в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги.

Засор в раковине или ванной обычно легко устранить, а вот унитаз может создать гораздо больше проблем, объясняет Главред со ссылкой на ТСН.

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Поэтому важно знать, какие вещи запрещено выбрасывать в унитаз:

  1. Сигареты и окурки. Они не растворяются, а табак оседает на стенках труб. К тому же, химические вещества из состава сигарет попадают в воду и вредят окружающей среде.
  2. Подгузники, ватные диски и палочки. Эти предметы, как и другие вещи, содержащие хлопок, набухают и блокируют трубы.
  3. Презервативы. Не растворяются в воде, накапливаются в трубах, образуя препятствия.
  4. Женские гигиенические средства. Прокладки и тампоны сильно впитывают влагу, из-за чего блокируют поток воды.
  5. Волосы. Образуют пробку, которая становится основой для серьезных засоров.
  6. Кошачий наполнитель. Даже если производители отмечают, что наполнитель можно смывать, это может повлечь дорогостоящий ремонт канализации.

Помните: соблюдение простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и сохранит вашу сантехнику.

Ранее эксперты также делились уникальным лайфхаком, как удалить известковый налет с унитаза. Несколько простых правил помогут почистить унитаз и не навредить ему.

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