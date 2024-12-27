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Кола и кислота: как удалить известковый налёт с унитаза

Виталий Кирсанов
27 декабря 2024, 15:20
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Жёлто-коричневые подтёки в чаше унитаза выглядят неопрятно и могут быть источником неприятного запаха.
унитаз
Как удалить известковый налет с унитаза / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Советы для дома"

Вы узнаете:

  • Виды загрязнений на унитазе
  • Чем убрать известковый налёт на унитазе
  • Общие рекомендации по чистке сантехники

Хозяева часто с большим трудом оттирают загрязнения с унитаза. А с застарелым налётом придётся повозиться. Главред расскажет, как удалить известковый камень в унитазе.

Автор Youtube-канала "Советы для дома" рассказала, как очистить унитаз от ржавчины и налета.

Виды загрязнений и причины

Загрязнения в чаше унитаза возникают по трем причинам:

Известковый налёт. Дело в том, что в водопроводных трубах протекает очень жёсткая вода. Она проходит предварительную очистку, но всё равно содержит множество минералов. После смыва минеральные частички оседают на поверхности чаши. Сначала они не видны, но со временем превращаются в плотный жёлто-серый слой.

Ржавчина. Проблема чаще всего возникает в старых домах или строениях с металлическими оцинкованными трубами. Меняют их нечасто, а в некоторых "хрущёвках" и "сталинках" модернизации не было со времён постройки. За это время внутри труб появилась коррозия, которая окрашивает водопроводную воду в жёлто-оранжевый цвет. Также ржавчина образуется из-за большого количества железа в воде или из-за сломанного протекающего бачка.

Мочевой камень. Налёт легко перепутать с известью, но он более тёмный. Причина обычно заключается только в отсутствии должной гигиены. Налёт появляется из-за мочи, в которой находится большое количество минералов. Если вы не смываете за собой каждый раз или делаете это недостаточно тщательно, то чаша унитаза покрывается мочевым камнем.

Чем убрать известковый налёт в унитазе

Народные средства. Подручные средства неплохо справляются с чисткой унитаза от известковых отложений в домашних условиях. Но можете даже не пытаться оттереть чашу обычным мыльным раствором. Слой извести удаляет только кислота. Предварительно вам придется вычерпать всю воду из чаши унитаза.

Будьте предельно осторожны с кислотой. Обязательно надевайте плотные хозяйственные перчатки, респиратор и ненужную одежду, чтобы защититься от брызг.

С известковым налётом справляются следующие средства:

  • ортофосфорная кислота. Налейте в чашу и бачок унитаза примерно по 100 мл средства и оставьте на 20 минут. Затем почистите щёточкой и смойте;
  • щавелевая кислота. Насыпьте горсть порошка на губку и хорошенько потрите свежий налёт;
  • соляная кислота. Нанесите её на внутреннюю поверхность унитаза и через 15 минут смойте. Но высококонцентрированную соляную кислоту нельзя использовать в случае, если к сантехнике подсоединены пластиковые трубы;
  • лимонная кислота. Насыпьте 3 пакетика лимонной кислоты на губку и обработайте поверхность. Через 3-4 часа потрите размягчившуюся известь щёточкой и смойте водой. Для усиления эффекта можно дополнительно использовать 9%-ный уксус;
  • сода и уксус. Налейте стакан 9%-го уксуса и подогрейте его в микроволновке. Он должен быть горячим, но не закипеть. Растворите в уксусе ложку соды, нанесите на загрязнения и смойте через пару часов. За это время налёт размягчится под воздействием кислоты;
  • кола. Слышали, наверно, об этом способе? Это не шутка, как можно подумать сначала. Дело в том, что в составе колы есть ортофосфорная кислота. Поэтому напиток тоже может очистить унитаз от известкового налёта. Но только от свежего, потому что процент кислоты слишком маленький. Предварительно вычерпайте воду из чаши унитаза и налейте в неё 4-5 литров кока-колы. Через пару часов потрите стенки ёршиком и спустите воду.

Смотрите видео, как очистить унитаз от ржавчины и налета.

Бытовая химия

Народные лайфхаки может быть и хороши для устранения налёта, но потребуют от вас много трудозатрат. Также концентрированные кислоты нельзя применять постоянно. Для максимального эффекта и качественного очищения унитаза используйте только профессиональные бытовые средства.

Различные чистящие средства для унитаза можно приобрести в супермаркетах. И в отличие от домашних средств, вам не придётся убирать всю воду из чаши унитаза, ведь такие средства эффективны даже под водой. Правила их использования простые. Обильно нанесите средство под ободок и внутреннюю часть чаши на 30 минут. Почистите унитаз и смойте водой.

Общие рекомендации по чистке сантехники

Несколько простых правил помогут почистить унитаз и не навредить ему:

  • Соблюдайте инструкцию к конкретному средству и строго придерживайтесь рекомендаций по времени воздействия;
  • Не смешивайте различную бытовую химию, иначе может произойти непредсказуемая реакция;
  • Используйте для очистки унитаза специальную губку или ёршик;
  • Если вы купили новое средство, сначала проверьте его на малозаметном участке или уменьшите время воздействия и посмотрите на реакцию сантехники.

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