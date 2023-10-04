Эксперты назвали лучшее средство от известкового налета: оно есть в каждом доме

Специалисты по уборке не рекомендуют использовать соду и уксус.

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Как избавиться от известкового налета / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

Удаление известкового налета может оказаться непростой задачей, но зная правильные средства, это может превратиться в "легкую прогулку".

В беседе с Express.co.uk эксперты по ванным комнатам объяснили, почему людям следует отказаться от пищевой соды и уксуса и использовать вместо них что-то другое.

Откуда берется известковый налет?

Накипь – это результат испарения жесткой воды, содержащей магний и кальций. Со временем образуется известковый налет, который не вреден для вас, но может быть неприглядным в вашем доме.

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Вот почему специалисты по уборке рекомендуют использовать лимонную кислоту для быстрого растворения известкового налета.

"Чистка содой или уксусом очень щадящая для материала, но требует много времени. Более быстрый способ — использовать лимонную кислоту, которую в виде порошка можно найти во всех аптеках. Пожалуйста, всегда следуйте инструкциям по дозировке и безопасности на упаковке", - говорят специалисты.

Как убрать известковый налет лимонной кислотой?

Чтобы сделать это в ванной, просто снимите насадку для душа и поместите ее в большую миску с водой так, чтобы она полностью погрузилась в воду.

Затем растворите две-три чайные ложки лимонной кислоты в воде и добавьте раствор в миску.

Этот метод быстро поможет избавиться от известкового налета, и вам не придется ждать часами, как в случае с пищевой содой и уксусом.

Однако, поскольку лимонная кислота вызывает коррозию, при ее использовании всегда следует соблюдать осторожность и надевать перчатки.

После этого вам также следует смыть остатки лимонки с миски и других поверхностей, чтобы убедиться, что на нем не осталось остатков.

По мнению экспертов, лимонную кислоту можно также использовать для избавления от ржавчины и плесени, а не только надоедливого известкового налета.

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