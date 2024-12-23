Что будет, если добавить мед в горячий чай: миф или серьезная опасность

Вкратце:
- Что стоит знать о меде и высоких температурах
- Что такое гидроксиметилфурфурол и где он образуется
С детства нас учили, что мед в чае не только вкусный, но и полезный для здоровья, особенно во время простуды. Однако в последнее время появились утверждения, что нагревание меда может сделать его опасным.
Эксперты Melapis.ua рассмотрели этот вопрос и выяснили, есть ли основания для волнения, пишет Главред.
Действительно ли нагретый мед опасен?
Основной "подозреваемый" - гидроксиметилфурфурол (ГМФ), вещество, образующееся при нагревании сахаров, которые содержатся в меде. ГМФ используется для определения качества и возраста меда, но исследования не подтверждают его вредности в обычных концентрациях.
Интересно, что количество ГМФ в популярных продуктах, таких как кофе, выпечка или джемы, значительно выше, чем в меде. И все же мы их потребляем без опасений.
Что нужно знать о ГМФ?
Гидроксиметилфурфурол образуется не только в меде, но и во всех продуктах, которые подвергаются тепловой обработке. Например, в жареных или печеных блюдах, вареньях, сухофруктах, сладких газированных напитках. Наибольшие концентрации этого вещества найдены в черносливе, кофе и даже в гренках.
Однако волноваться не стоит: современные исследования опровергли токсичность или канцерогенность ГМФ в тех дозах, которые мы потребляем.
Итак, мед вполне безопасно добавлять в чай или блюда. Главное - выбирать качественный продукт и покупать у проверенных производителей.
Также недавно рассказывалось, почему в СССР в чай добавляли соду. Эта практика была популярной среди работников железных дорог и общественного питания.
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Чем полезен мед?
Целебные свойства меда обеспечены его богатейшим составом, в котором присутствуют витамины, глюкоза, фруктоза, каротин, минералы, белок, магний, калий, натрий, кальций, железо, глюкоза. Мед укрепляет иммунитет, помогает справиться с болезнями, авитаминозом, положительно влияет на кожу.
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