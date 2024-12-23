Что будет, если добавить мед в горячий чай: миф или серьезная опасность

Эксперты советуют в первую очередь выбирать качественный продукт и покупать у проверенных производителей.

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Можно ли добавлять мед в горячий чай / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вкратце:

Что стоит знать о меде и высоких температурах

Что такое гидроксиметилфурфурол и где он образуется

С детства нас учили, что мед в чае не только вкусный, но и полезный для здоровья, особенно во время простуды. Однако в последнее время появились утверждения, что нагревание меда может сделать его опасным.

Эксперты Melapis.ua рассмотрели этот вопрос и выяснили, есть ли основания для волнения, пишет Главред.

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Действительно ли нагретый мед опасен?

Основной "подозреваемый" - гидроксиметилфурфурол (ГМФ), вещество, образующееся при нагревании сахаров, которые содержатся в меде. ГМФ используется для определения качества и возраста меда, но исследования не подтверждают его вредности в обычных концентрациях.

Интересно, что количество ГМФ в популярных продуктах, таких как кофе, выпечка или джемы, значительно выше, чем в меде. И все же мы их потребляем без опасений.

Что нужно знать о ГМФ?

Гидроксиметилфурфурол образуется не только в меде, но и во всех продуктах, которые подвергаются тепловой обработке. Например, в жареных или печеных блюдах, вареньях, сухофруктах, сладких газированных напитках. Наибольшие концентрации этого вещества найдены в черносливе, кофе и даже в гренках.

Однако волноваться не стоит: современные исследования опровергли токсичность или канцерогенность ГМФ в тех дозах, которые мы потребляем.

Итак, мед вполне безопасно добавлять в чай или блюда. Главное - выбирать качественный продукт и покупать у проверенных производителей.

Также недавно рассказывалось, почему в СССР в чай добавляли соду. Эта практика была популярной среди работников железных дорог и общественного питания.

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Чем полезен мед? Целебные свойства меда обеспечены его богатейшим составом, в котором присутствуют витамины, глюкоза, фруктоза, каротин, минералы, белок, магний, калий, натрий, кальций, железо, глюкоза. Мед укрепляет иммунитет, помогает справиться с болезнями, авитаминозом, положительно влияет на кожу.

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