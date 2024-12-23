Сколько можно хранить икру после открытия: совет для хозяек на Новый год

Икра - продукт не простой, поэтому требует более тщательного подхода к хранению.

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Секреты хранения красной икры / фото pixabay.com

О чем речь:

Как правильно хранить красную икру

Что делать с остатками икры

Красная икра является популярным блюдом на праздничном столе многих украинцев, особенно в виде бутербродов. Однако нередко после открытия банки часть деликатеса остается.

Как правильно хранить остатки икры, чтобы она не испортилась и сохранила свой вкус? Ответ на этот вопрос дает Главред со ссылкой на Іkrinka.de.

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Некоторые считают, что достаточно просто накрыть банку блюдцем, но это не самый лучший способ. Икра требует более тщательного подхода к хранению.

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Как хранить красную икру?

Не оставляйте икру в открытой жестяной банке. Если упаковка открыта, продукт в металлической таре можно держать не дольше 5-6 часов. Стеклянные банки. Если икра в стеклянной банке, ее тоже не следует оставлять открытой, ведь контакт с кислородом ускоряет порчу продукта и ухудшает вкусовые качества. Герметичная пластиковая тара . В пластиковой емкости с герметичной крышкой икру можно хранить до 3 недель. Холодильник. Храните икру на полке с самой низкой температурой, ближе к задней стенке холодильника.

"Если вы приобрели рассыпную икру, дома ее можно хранить не более недели. Важно проверить свежесть такого продукта во время покупки. Для сохранения качества следует переложить икру в стерилизованную стеклянную банку, которую нужно плотно закрыть крышкой. В холодильнике икру лучше всего хранить на полке с самой низкой температурой, ближе к задней стенке", - указывают эксперты.

Как продлить срок хранения икры?

Если вы хотите сохранить икру максимально долго, воспользуйтесь следующим методом:

Стерилизуйте стеклянную банку. Смажьте ее внутреннюю поверхность оливковым маслом. Переложите икру и плотно закройте крышкой.

Таким образом деликатес можно хранить до 6 месяцев.

Ранее также рассказывалось, какая икра самая дорогая в мире и как ее делают. Что интересно, это не красная и даже не черная.

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Какой бывает икра у рыб? Икра - вполне зрелые яйца рыб, а иногда некоторых других водных животных, например креветки, моллюски и иглокожие, пишет Википедия. Различают: донную нелипку, откладываемую самкой на грунт (например, у лососевых);

клейкую, прикрепляемую к частицам грунта (например, у мойвы), камням или ракушкам (у осетровых, бычков и др.), к водным растениям (у плотвы, карпа и др.);

плавучую, или пелагическую, (например, у камбал, тресковых, чехони). Форма икринок у большинства рыб шаровидная, у некоторых - эллиптическая (например, у анчоусов). Используется как ингредиент во многих блюдах. Икра таких рыб, как пинагор, хек и лосось, является хорошим источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

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