Шеф-повар поделился идеальным рецептом печеного картофеля на Рождество

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Чтобы ваше блюдо было вкусным, очень важно достичь идеального баланса между хрустящим внешним видом и рыхлой серединой. В Сети существует куча рецептов жареного картофеля, однако шеф-повар поделился своим вкусным рецептом.
На Рождество все хотят удивить своих родных первоклассным печеньем. Поэтому шеф-повар в TikTok поделился трюком, который гарантирует, что ваша картошка действительно понравится всем. Он рассказал, что добавление одного конкретного ингредиента в кипящую воду может поднять ваше блюдо на новую высоту, сделав картофель отличным гарниром наряду с вашей индейкой и овощами, говорится в материале Mirror.
По словам Сэма Уэя, стоит лишь добавить несколько очищенных и измельченных зубчиков чеснока во время кипячения картофеля - вы придадите вашему картофелю дополнительный вкус. Шеф-повар также готовит вкусную смесь трав, чтобы посыпать картофель, когда он испечется.
Его рецепт предназначен для 6-8 человек. Этот рецепт гарантирует великолепную хрустящую корочку, а запекать нужно ее на гусином жире, хотя вместо него можно использовать утиный жир.
Ингредиенты
- 2 кг крупного картофеля очистить и нарезать кусочками
- Несколько зубчиков чеснока, очищенных и раздавленных
- 500 г гусиного/утиного/говяжьего жира
- Несколько веточек розмарина без плодоножки
- Цедра 1 лимона
- Морская соль
Прежде всего стоит начать с кипячения картофеля со щепоткой соли и добавить туда зубчики чеснока. Повар также рекомендует добавить немного розмарина по желанию. Залейте картофель холодной водой, доведите до кипения и варите, пока он не станет мягким и сразу выключайте, чтобы картофель не разварился.
Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Дайте картофелю обсохнуть после того, как слили воду. Выбранный вами жир стоит равномерно распределить на противне и отправить в духовку примерно на 15 минут. Затем стоит покрыть каждый кусочек картофеля этим горячим жиром и жарить их в течение часа-полтора чередуя каждые 20 минут, чтобы обеспечить равномерную хрустящую корочку.
Пока картофель становится золотистым, взбейте немного морской соли, розмарина, специи с цедрой лимона. После этого посыпьте жаркое этой ароматной смесью и подавайте к столу.
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