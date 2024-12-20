Шеф-повар поделился идеальным рецептом печеного картофеля на Рождество

Как правильно приготовить жареный картофель - повар поделился вкусным рецептом.

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Как приготовить картошку на Рождество / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

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Как приготовить вкусный печеный картофель

Что добавить к картофелю для невероятного вкуса

Чтобы ваше блюдо было вкусным, очень важно достичь идеального баланса между хрустящим внешним видом и рыхлой серединой. В Сети существует куча рецептов жареного картофеля, однако шеф-повар поделился своим вкусным рецептом.

На Рождество все хотят удивить своих родных первоклассным печеньем. Поэтому шеф-повар в TikTok поделился трюком, который гарантирует, что ваша картошка действительно понравится всем. Он рассказал, что добавление одного конкретного ингредиента в кипящую воду может поднять ваше блюдо на новую высоту, сделав картофель отличным гарниром наряду с вашей индейкой и овощами, говорится в материале Mirror.

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По словам Сэма Уэя, стоит лишь добавить несколько очищенных и измельченных зубчиков чеснока во время кипячения картофеля - вы придадите вашему картофелю дополнительный вкус. Шеф-повар также готовит вкусную смесь трав, чтобы посыпать картофель, когда он испечется.

Его рецепт предназначен для 6-8 человек. Этот рецепт гарантирует великолепную хрустящую корочку, а запекать нужно ее на гусином жире, хотя вместо него можно использовать утиный жир.

Ингредиенты

2 кг крупного картофеля очистить и нарезать кусочками

Несколько зубчиков чеснока, очищенных и раздавленных

500 г гусиного/утиного/говяжьего жира

Несколько веточек розмарина без плодоножки

Цедра 1 лимона

Морская соль

Прежде всего стоит начать с кипячения картофеля со щепоткой соли и добавить туда зубчики чеснока. Повар также рекомендует добавить немного розмарина по желанию. Залейте картофель холодной водой, доведите до кипения и варите, пока он не станет мягким и сразу выключайте, чтобы картофель не разварился.

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Дайте картофелю обсохнуть после того, как слили воду. Выбранный вами жир стоит равномерно распределить на противне и отправить в духовку примерно на 15 минут. Затем стоит покрыть каждый кусочек картофеля этим горячим жиром и жарить их в течение часа-полтора чередуя каждые 20 минут, чтобы обеспечить равномерную хрустящую корочку.

Пока картофель становится золотистым, взбейте немного морской соли, розмарина, специи с цедрой лимона. После этого посыпьте жаркое этой ароматной смесью и подавайте к столу.

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