Серьезный конкурент Оливье: блогер поделилась невероятным рецептом салата Марфа

Вы узнаете:
- Чем заменить традиционное Оливье на новогоднем столе
- Как приготовить салат Марфа
Каждый год хозяйки наверняка задумывались над тем, какие же приготовить новые и интересные блюда к новогоднему столу вместо классических Оливье и Шубы. Главред нашел оригинальный рецепт, который может составить серьезную конкуренцию классическим салатам.
Популярный кулинарный блогер Ольга Матвей поделилась интересным рецептом салата Марфа, который прекрасно дополнит новогодний стол и удивит любого гурмана.
Марфа - вкусный салат с фасолью, курицей и грибами является серьезным конкурентом Оливье. В нем вместо картофеля используется фасоль, поэтому он будет и легче, и сытнее.
Ингредиенты:
- фасоль консервированная 150 г;
- куриная грудка 200 г;
- морковь отварная 1 шт;
- яйца 3 шт;
- маринованные грибы 150 г;
- маринованные огурцы 2 шт;
- свежий огурец 1 шт;
- лук 1 шт;
- майонез;
- укроп и чеснок по желанию.
Как приготовить салат Марфа
Прежде всего стоит отварить куриные филе в подсоленной воде с различными специями. Яйца и морковь также нужно сварить.
Далее следует нарезать три продукта кубиками, добавить консервированную или отварную фасоль.
После нарежьте маринованные грибы и огурцы кубиками. К салату еще можно добавить мелко нарезанную луковицу.
Соедините все ингредиенты, посолите по своему вкусу и добавьте майонеза, чеснока и укропа.
Сверху салат можно украсить веточками зелени или консервированными целыми грибочками.
Смотрите видео, как приготовить салат на Новый год
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Что известно об Ольге Матвей
Ольга Матвей - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.
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