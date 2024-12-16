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Серьезный конкурент Оливье: блогер поделилась невероятным рецептом салата Марфа

Марина Фурман
16 декабря 2024, 17:30
169
Кулинарный блогер предложила интересный рецепт салата, который прекрасно дополнит новогодний стол.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 60 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Інтернаціональна
Салат
Как приготовить салат Марфа / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Чем заменить традиционное Оливье на новогоднем столе
  • Как приготовить салат Марфа

Каждый год хозяйки наверняка задумывались над тем, какие же приготовить новые и интересные блюда к новогоднему столу вместо классических Оливье и Шубы. Главред нашел оригинальный рецепт, который может составить серьезную конкуренцию классическим салатам.

Популярный кулинарный блогер Ольга Матвей поделилась интересным рецептом салата Марфа, который прекрасно дополнит новогодний стол и удивит любого гурмана.

Марфа - вкусный салат с фасолью, курицей и грибами является серьезным конкурентом Оливье. В нем вместо картофеля используется фасоль, поэтому он будет и легче, и сытнее.

Ингредиенты:

  • фасоль консервированная 150 г;
  • куриная грудка 200 г;
  • морковь отварная 1 шт;
  • яйца 3 шт;
  • маринованные грибы 150 г;
  • маринованные огурцы 2 шт;
  • свежий огурец 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • майонез;
  • укроп и чеснок по желанию.

Как приготовить салат Марфа

Прежде всего стоит отварить куриные филе в подсоленной воде с различными специями. Яйца и морковь также нужно сварить.

Далее следует нарезать три продукта кубиками, добавить консервированную или отварную фасоль.

После нарежьте маринованные грибы и огурцы кубиками. К салату еще можно добавить мелко нарезанную луковицу.

Соедините все ингредиенты, посолите по своему вкусу и добавьте майонеза, чеснока и укропа.

Сверху салат можно украсить веточками зелени или консервированными целыми грибочками.

Смотрите видео, как приготовить салат на Новый год

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Что известно об Ольге Матвей

Ольга Матвей - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.

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