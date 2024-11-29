Что обязательно должно быть на рождественском столе: 5 главных блюд

Традиционно в Сочельник готовят 12 блюд.

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Что должно стоять на Рождество на столе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какие блюда нужно обязательно готовить на Сочельник

Какие есть главные традиции в этот день

Празднование Рождества начинается еще накануне вечером, который называют Святым. В это время на столе должны быть 12 блюд, которые не содержат мясных и молочных продуктов. Из-за этого многие хозяйки не всегда знают, что приготовить.

Главред решил разобраться, что принято ставить на стол на Рождество.

Что обязательно должно быть на столе в Сочельник

Традиционно в Сочельник готовят 12 блюд. Это связано с 12 месяцами в году и является упоминанием об учениках Иисуса Христа.

В каждом доме и регионе Украины блюда и традиции отличаются, но есть то, без чего рождественский стол невозможно представить. Вот список того, что обязательно должно быть на столе в ночь перед Рождеством:

Кутья. Главное блюдо на столе. Зерно символизирует вечную жизнь, поэтому к нему всегда относились с особым уважением. Также это блюдо является символом единения человечества с Богом и миром умерших.

Главное блюдо на столе. Зерно символизирует вечную жизнь, поэтому к нему всегда относились с особым уважением. Также это блюдо является символом единения человечества с Богом и миром умерших. Узвар. Традиционный напиток. Он входит в главные блюда Сочельника, считается вторым после кутьи. Символизирует - рождение, новую жизнь, дарованную человеку Богом.

Традиционный напиток. Он входит в главные блюда Сочельника, считается вторым после кутьи. Символизирует - рождение, новую жизнь, дарованную человеку Богом. Пампушки. Наши предки не могли представить 12 блюд на Сочельник без пампушек. Они считались символом святых, которые уверовали в Иисуса Христа и получили вечную жизнь на небе.

Наши предки не могли представить 12 блюд на Сочельник без пампушек. Они считались символом святых, которые уверовали в Иисуса Христа и получили вечную жизнь на небе. Вареники. Издавна вареники были символами сытости и достатка. Также наши предки часто говорили, что Господь подарил человеку возможность жить на Земле "как вареник в масле", что означало "очень хорошо".

Издавна вареники были символами сытости и достатка. Также наши предки часто говорили, что Господь подарил человеку возможность жить на Земле "как вареник в масле", что означало "очень хорошо". Калач. Один из главных атрибутов праздничного стола. Обычно его выпекают круглой формы, что символизирует вечный круг, который объединяет род, поколения. Может быть и в виде заплетенной косы, что также символизирует тесную связь с родными.

Когда на Рождество садятся за стол

В Сочельник с появлением первой звезды украинцы садятся за щедрый, но постный стол. Ужин начинается с молитвы и зажигания рождественской свечи, после чего все пробуют кутью. Впоследствии нужно насладиться каждым блюдом.

Также на столе должна быть лишняя тарелка, ложка и пустой бокал для тех из семьи, кто не дождался этого Ужина. Свеча должна гореть весь Сочельник, пока не сгорит вся, чтобы была дома Божья искра любви.

Что должно стоять на Рождество на столе - видео:

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Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

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