Что нельзя одевать на Рождество: как привлечь успех и счастье в дом

Что нельзя делать на Рождество 2025 года, чтобы в семье царил уют и благополучие - Главред собрал интересные факты.

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Что одевают на Рождество / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Почему нельзя одевать черную одежду на Рождество

Как привлечь счастье в свой дом на Сочельник

Какой дресс-код на Рождество стоит выбрать и что запрещено одевать на Сочельник - стилисты рассказали о важности подбора одежды в этот день.

До сих пор сохранились традиции для объединения семьи в Сочельник, ведь на Рождество должна собраться вся семья, те кто уехал на учебу, переехал но еще не создал своей семьи. Наши предки верили, если человек останется в этот святой день один, то он целый год будет блуждать один и потеряет домашний уют.

Что нельзя одевать на Рождество

Издавна в нашем народе существуют традиции, что для празднования Рождества украинцы должны одевать только новую одежду. Она должна была отличаться своими орнаментами и различными украшениями. В древности наши родные готовили специальную одежду на Рождество, который включал в себя праздничные вышиванки, расшитый пояс, праздничную жилетку и национальную верхнюю одежду.

Сейчас обязательно нужно одевать одежду светлого цвета или светлых оттенков, но запрещено одевать одежду темного или черного цвета, ведь это считается траурным цветом. Поэтому, чтобы беда обходила вашу семью, лучше избегать темных оттенков в этот день.

Также священники советуют, что на праздник Рождества необходимо посетить церковь и Божественную литургию. Однако, если такой возможности нет, тогда можно поставить свечу и поблагодарить молитвой Бога и дома перед иконами.

Смотрите видео о том, как правильно одеться на Рождество:

Что нужно сделать на Рождество

В народе также существует ряд примет, которых придерживаются до сих пор, чтобы в доме царил мир, покой и благополучие. Первое, что советуют выполнить хозяйки - перед праздниками обязательно стоит убрать в доме.

Необходимо на Рождество и в канун праздника не ссориться с родными и встретить праздник в спокойствии, чтобы сохранить мир и взаимопонимание в доме.

Также стоит простить всем своим врагам и попросить прощения у тех кого вы обидели.

Чтобы в доме было согласие и любовь, стоит, чтобы за праздничным столом было четное количество людей. Если оно нечетное, тогда стоит поставить одну лишнюю тарелку.

Также необходимо зажигать в доме свечи или камин, таким образом вы привлечете в собственный дом благосостояние и удачу.

Можно ли встречать Рождество в черном

Считается, что встречать Рождество обязательно стоит в светлой одежде, но категорически нельзя, чтобы наряд на праздник был черным. В народе рассказали примету, что в светлый праздник Рождества запрещено одевать черные и темные вещи, ведь они символизируют траур. Поэтому лучшим выбором на праздник станут красивые вещи светлых тонов. Также в этот день нельзя надевать ношеную одежду на празднование.

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