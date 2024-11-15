Не видать удачи целый год: что нельзя делать на Рождество – строгие запреты

Что запрещается делать на Рождество - народные приметы и забытые традиции.

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Можно ли заниматься домашними делами на Рождество / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay/congerdesign

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Главные приметы на Рождество Христово

Что нельзя делать 25 декабря

Народная память хранит бесчисленное число традиций и примет, многие из которых относятся к празднованию Рождества Христова. Для христиан он является одним из самых светлых, поэтому с ним связаны многие особенности и верования.

С Рождеством многие связывают перемены к лучшему, поэтому этот праздник неразрывно связан с различными приметами и обрядами. Среди них встречают и запреты, которые предписывают определенные ограничения, сообщает Главред.

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Что нельзя делать на Рождество

Не рекомендуется заниматься повседневными бытовыми домашними делами;

Рождество – светлый праздник, поэтому строгий запрет на различные ссоры, перебранки и выплескивание злобы;

Некоторые соблюдают рекомендацию не купаться на Рождество;

Говорят, что в этот праздник нельзя шить, вышивать и вязать;

Существует традиция воздерживаться от употребления пищи в Сочельник до появления первой звезды в небе.

Что можно и нельзя делать 25 декабря

Известно, что перед Рождеством продолжается пост и это накладывает свой отпечаток. Существует запрет употребления молочных продуктов, мяса, яиц, а также алкоголя.

Следует воздержаться от шумных вечеринок и празднований в эти дни. Наши предки соблюдали также традицию, что нельзя оставлять дом в темноте, иначе есть риск получить разлад в семье

Строгие запреты на Рождество

Отголоски народных преданий доносят и до наших дней некоторые верования и приметы. Например, среди них – запрет выносить мусор на Рождество, считается, что вместе с ним можно вынести удачу из дома. Конечно, сейчас мало кто соблюдает эту традицию, однако еще для многих она остается актуальной.

Можно ли заниматься домашними делами в церковные праздники

Церковные праздники - это особенные дни, которые лучше посвятить душевному спокойствию и мыслям о возвышенном. Об этом не двузначно говорится и в церковных писаниях, которые являются духовными ориентирами для многих.

Поэтому о мирских и житейских проблемах стоит позаботиться заранее, оставив дни церковных праздников для душевного равновесия. Вместе с тем священники рекомендуют находить гармонию и не ставить перед собой самоцель.

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Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

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