Почему на Рождество готовят кутью: какой смысл этого древнего блюда и как его готовить

Не все знают, что на самом деле есть четыре кутьи, и готовить их нужно особым образом.

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Почему на Рождество готовят кутью/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

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В чем смысл кутьи

Откуда взялась традиция есть кутью

Кутья является очень известным обрядовым блюдом в Украине, которое сохранилось до нашего времени из глубокой древности. Есть три основных вида кутьи, приготовление которых привязано к определенным праздникам. Так, на Святой Вечер (вечер накануне Рождества Христова) готовится Богатая кутья, на Щедрый вечер - Щедрая кутья и в Крещенский вечер - Голодная кутья.

Однако есть еще четвертый вид кутьи, о котором догадываются не все. Она называется Черная кутья и готовится на поминки. О том, почему на Рождество готовят кутью, в чем смысл кутьи и какие есть виды этого блюда, рассказала психолог и писательница Татьяна Дугельная на YouTube-канале "Калина".

Писательница отметила, что большинство украинцев, которые готовят это обрядовое блюдо, варят его именно из зерна пшеницы, а не риса или других видов зерновых культур. Пшеница для наших предков имела особый символизм.

"Мы должны понять, что наши предки, которые научились сеять пшеницу и печь хлеб, к пшенице относились как к особому зерну, как к особому семени, в котором, как они считали, заложена вся сущность нашей внутренней структуры - сущность солнца, сущность жизни, сущность того, что за любой смертью всегда придет жизнь, что вечность должна быть рядом с нами, если мы действительно хотим чувствовать себя потомками славных украинцев", - отметила Дугельная.

Она рассказала, что на Святой вечер украинцы традиционно готовят Богатую кутью, которую наполняют большим количеством меда, орехов, добавляют туда мак и много других вкусностей. Мак символизирует звезды на небе, мед - сладкую богатую жизнь, орехи символизируют богатство, благосостояние. Также в это блюдо добавляют изюм, различные сухофрукты, и, как правило, традиционно заливают сваренную пшеницу узваром.

"Кутья бывает щедрой на Щедрый вечер и голодной на Крещение. На Крещение мы закрываем традицию именно третьей кутьей. Кутья на Крещение - это кутья, которая заканчивает весь цикл рождественских праздников", - объяснила писательница.

В то же время она рассказала, что есть еще четвертая кутья, которую готовят на поминки. Ее называют Черной.

"Но есть еще одна кутья, которую мы называем Черной и готовим на поминки. Эта кутья варится на основе сладкой подливы и называется коливом. Об этой кутье мы традиционно говорим как о коливе, хотя по сути это та же самая отваренная, отбитая пшеница, залитая сладкой подливкой", - рассказала Дугельная.

Она подчеркнула, что кутья - это основное блюдо украинского рождественского стола, которое пришло к нам как архаичное блюдо еще в дохристианские времена.

"Она теряется так далеко в глубине веков, что ни один исследователь не может однозначно указать на дату, когда впервые наши с вами предки стали есть кутью", - добавила писательница.

Смотрите видео о том, почему на Рождество готовят кутью:

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