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Из чего делают крупу кускус: способ изготовления продукта удивит многих

Алёна Воронина
13 ноября 2024, 04:05
3048
Такой продукт происходит с севера Африки и появился в Украине относительно недавно.
Кускус
Из чего делают крупу кускус/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

  • Из чего делают кускус
  • Откуда он происходит
  • Как правильно готовить этот продукт

Большинство людей знакомы с такой крупой, как кускус, и время от времени употребляют ее в пищу. Однако не всем известно, что такое кускус и чем он полезен.

Также для многих остается загадкой, из чего делают крупу кускус. Главред расскажет о том, как изготавливается такая крупа и как ее нужно готовить.

Такая крупа происходит из североафриканских стран - там она начала использоваться много сотен лет назад.

Кускус изготавливают из зерен пшеницы (манной крупы) или проса. Для приготовления кускуса грубую манную крупу взбивают в более крупные частицы, после чего просеивают через сито и высушивают. А полученные зерна используют в качестве гарнира.

"По факту, кускус - это жареная манка. Берется пшеница, обрабатывается и делается манка. И мы так и ели раньше всю жизнь. А на севере Африки было популярно взять такую же манку, но обжарить ее. И по факту, почему мы так любим ее, потому что это обжаренная манка", - рассказал украинский повар Евгений Клопотенко.

Он отметил, что еще лет 10 назад украинцы боялись слова кускус, ведь не понимали, что это такое. Но сейчас это уже очень понятная для всех украинцев вещь.

"При покупке нужно смотреть на упаковке срок годности. Также, если вы можете увидеть через упаковку, надо визуально оценить, нет ли там плесени, нет ли там других неприятных веществ. Если все хорошо, это означает, что кускус будет хороший", - рассказал Клопотенко.

Также Клопотенко рассказал, как готовить кускус. Он отметил, что промывать этот продукт не надо, иначе он слипнется. Надо засыпать кускус в емкость и залить горячей водой в пропорции 1:1. Если налить больше воды - он будет более жидким, если меньше воды - тогда может не до конца доготовиться и будет немного твердым. После заливания водой нужно посолить, накрыть крышкой и оставить настаиваться примерно на 3 минуты. Когда пройдет это время, можно добавить сливочное масло.

Смотрите видео о том, как готовить кускус:

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Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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