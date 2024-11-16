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Зацветет точно на Рождество: что нужно для цветения декабриста

Анна Ярославская
16 ноября 2024, 14:50
67
Обычно рождественник цветет в зимний период, но если этого не происходит, значит, что-то не так с уходом.
Декабрист, рождественник
Цветок рождественник - как за ним ухаживать / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Цветок рождественник знаком многим, так как ранее был очень популярен. Сейчас это растение можно встретить на подоконнике не у каждого цветовода. Но те, кому повезло, могут наслаждаться его великолепным цветением посреди зимы. Главред разобрался, где должен стоять цветок декабрист и что необходимо для его цветения.

Итак, это растение имеет несколько имен - зигокактус Шлюмбергера, декабрист и рождественник. Два последних названия он получил благодаря тому, что цветет именно в зимний период, ближе к новогодним праздникам.

Декабрист цветет - примета

Что означает когда цветет рождественник? Если растение зацвело в декабре, значит в течение всего следующего года у семьи будет хорошее финансовое положение.

Цветок, распустившийся раньше декабря, предвещает свадьбу или приятное знакомство.

Если цветение началось в апреле — стоит готовиться к финансовым трудностям и проблемам на работе.

Если цветки появились в октябре, ждите хорошей прибыли или рождения ребёнка.

Если декабрист резко сбросил листву, то на дом и его жителей навели порчу.

Другие приметы, связанные с рождественником:

  • если декабрист неожиданно начинает сохнуть, а причин для этого нет, то стоит проверить здоровье;
  • если цветок внезапно зачах и погиб, значит, вскоре смерть ожидает и одного из членов семьи;
  • незамужние девушки, которые выращивают декабрист на подоконнике, встретят свою вторую половинку;
  • другое суеверие, наоборот, гласит, что декабрист — это цветок-"мужегон". Поэтому девушка, у которой дома есть это растение, обречена на вечное одиночество;
  • если декабрист не зацвел, это повод задуматься об атмосфере в доме - возможно члены семьи слишком часто ссорятся;
  • если растение стало чахнуть после визита какого-нибудь гостя, возможно этот человек имеет недобрые намерения.

Что нужно для цветения декабриста

Обычно рождественник цветет в зимний период, но если этого не происходит, значит, что-то не так с уходом. На Youtube-канале Дом и приусадебный участок рассказали об особенностях ухода за декабристом.

Где должен стоять цветок рождественник? Лучше всего цветок чувствует себя на северо-восточных или западных окнах. Если поставить его на южном окне, то понадобится притенение от солнечных лучей.

Декабрист не любит, если его перемещают с места на место. Как только началась бутонизация, не двигайте горшок, иначе растение может сбросить все бутоны.

Поливать растение нельзя водой, которая содержит хлор или известь. Лучшая вода для полива рождественника - дождевая. Если такой воды нет, то можно поливать его отстоянной в течение десяти дней водопроводной водой.

Кроме полива очень важным условием для шлюмбергергера является влажность воздуха, поэтому его необходимо опрыскивать теплой водой.

"Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите первую бурную волну цветения, после завершения которой рождественнику нужно дать отдохнуть в течение примерно 2-3 недель. В это время снова сокращаем полив и убираем подкормки, снова появляются бутоны и декабрист готов ко второй волне, во время которой мы ухаживаем за ним так же", - рассказали на канале.

Что сделать, чтобы декабрист зацвел на праздники

Осенью растение нужно держать при температуре не выше 16 градусов и не давать удобрений. Для наилучшего результата рекомендуется оставить его в кладовке.

"Если вы хотите, чтобы растение зацвело именно на рождественские праздники, например на 25 декабря, то нужно отсчитать 50 дней назад и в этот день нужно внести вазон в дом и выбрать ему постоянное место, чтобы потом его не перемещать", - посоветовала цветовод.

После этого растение необходимо подкармливать калием и фосфором и поливать дважды в неделю.

Как правильно поливать цветок декабрист

В период покоя (октябрь-ноябрь) рождественник "отдыхает". Его нужно держать в прохладном месте и поливать один раз в неделю.

Со второй половины ноября растение необходимо поливать и опрыскивать через день.

В период бутонизации (ноябрь-декабрь) полив должен быть обильным и регулярным по мере подсыхания почвы.

В период цветения (декабрь-февраль) нельзя передвигать растение, чтобы рождественник не сбросил цветы.

С марта по август растение находится в период роста. В этот период полив должен быть равномерным. Вода должна быть мягкой и теплой. Также декабрист нуждается в подкормке дважды в месяц удобрениями для кактусов.

Смотрите видео - Как заставить декабрист обильно цвести - особенности ухода:

Ранее мы писали о том, как ускорить цветение декабриста - нужны лишь две таблетки из аптечки.

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Youtube-канал Дом и приусадебный участок - что о нем известно

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На канале много интересной информации на разные темы. В частности, об уходе за цветами, ягодными кустами, выращивании овощей.

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