Рождественник забуяет обильным цветом: эксперты объяснили, как подобрать уход

Шлюмбергера или рождественник - популярный выбор для цветоводов осенью и зимой, ведь он прекрасно подходит для выращивания в комнатных условиях.

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Правила, как ухаживать за рождественником / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как и когда правильно пересаживать и размножать рождественник

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Рождественник, зигокактус или шлюмбергера - это любимое растение многих, особенно за его яркое цветение во время Рождества. Однако, чтобы этот кактус радовал вас цветами, ему необходимы внимание и уход. Специалисты Gardening Know How делятся советами, как делать это правильно.

Хотя уход за рождественником в целом прост, даже укоренившиеся растения нуждаются в периодическом уходе. Пересадка - важный аспект, который может стимулировать рост и даже способствовать лучшему цветению.

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Когда пересаживать рождественник?

Обычно растению нужна пересадка раз в 3-5 лет. Лучшее время для этого - зима, сразу после цветения. Однако если вы заметили, что растение выглядит слабее или имеет проблемы со здоровьем, пересадить его можно в любое время года.

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Болезни и вредители кактуса

Типичные проблемы шлюмбергеры включают увядание, потерю цветов и замедление роста.

Эти признаки могут свидетельствовать об истощении почвы.

Если растение увядает или сбрасывает бутоны, это может указывать на корневую гниль, гниль стебля или повреждения от вредителей.

Однако перед пересадкой стоит убедиться, что причина не в других условиях: недостаток света, ненадлежащая температура, неправильный полив или недостаток удобрений могут вызвать похожие симптомы.

Как пересаживать шлюмбергеру

Пересаживание рождественника может быть непростой задачей, поскольку взрослые растения могут вырасти довольно большими. Стоит быть осторожным, чтобы не повредить их хрупкие стебли. Из-за острых шипов обязательно наденьте защитные садовые перчатки.

Осторожно выньте растение из горшка, стараясь избегать контакта с колючками. Из корневого кома аккуратно удалите избыточный грунт. Проверьте корни: удалите мертвые, слабые или пораженные болезнями части с помощью стерильных садовых ножниц. Выберите новый горшок, на 2-5 см больше диаметра старого, с большими дренажными отверстиями. Если используете декоративный горшок без дренажных отверстий, разместите внутри пластиковый горшок с отверстиями. Пересадите растение в специально подготовленный грунт для кактусов, который обеспечивает хороший дренаж и часто включает перлит и торфяной мох. Обильно полейте растение, дождавшись, пока лишняя вода стечет. После первого полива растение следует поливать умеренно, пока не появятся признаки нового роста.

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Как размножать рождественник

Пересадка - отличный момент для размножения растения, что позволяет вырастить новые экземпляры, которые можно подарить друзьям и близким.

Для размножения отщипните или отрежьте часть стебля и дайте необработанному концу сформировать корешки, прежде чем поместить его во влажную почву.

Чтобы удержать влажность, накройте черенок прозрачным пластиковым пакетом.

Через несколько недель у вас укоренится новое растение, которое, вероятно, зацветет уже через год.

Кстати, Главред также рассказывал о чудодейственном ингредиенте, который заставит орхидею снова пустить бутоны. Поскольку эти растения являются довольно нежными, они нуждаются в особом уходе.

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