Что нужно говорить в ночь на Рождество: как можно гадать в этот день

Что желать на Рождество и можно ли гадать в такой важный праздник - интересные факты узнайте в материале.

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Как гадать на Рождество 2025 / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Можно ли гадать на Рождество

Как загадать желание в этот день

На чем можно гадать

Как загадать желание на Рождество и узнать, сбудется ли оно - Главред собрал полезные и интересные советы, что можно и запрещено делать в этот день.

Всем известно, что именно рождественский период имеет много традиций и обрядов. Поэтому в такой радостный день семья не только молится и собирается вместе за праздничным ужином. Есть те, кто ждут этого дня, чтобы узнать свое будущее и погадать, ведь этот день окутан магией. Однако такие действия не одобряет церковь.

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Как гадать на Рождество на желание

Существуют два популярных метода гадания, как можно загадать желание в Рождество и узнать, сбудется ли оно. Для первого варианта вам не нужно лишних предметов. Для начала загадайте желание, а затем позовите кошку. После того внимательно наблюдайте, как она переступит порог комнаты. Если сначала переступит левой лапой, тогда желание 100% исполнится. Однако, если правой, тогда в этом году оно не сбудется.

Для следующего гадания понадобится обручальное кольцо, нитка и тарелка. В тарелку нужно налить воду, а обручальное кольцо нанизать на нитку. Затем нужно за нитку поднять обручальное кольцо над водой и осторожно начинать качать. Во время этого стоит задавать вопросы и наблюдать, как качается обручальное кольцо. Если движение кольца параллельно вам, то ответ положительный, а если перпендикулярно вам - отрицательный.

На чем гадают на Рождество

В Рождество можно гадать на обычных яблоках. После завершения праздничного ужина стоит взять яблоко и разрезать его на две части. Если внутри вы увидели звездочку правильной формы, которая сформировалась из косточек, то следующий год для вас будет чрезвычайно успешным.

Также существует древнее гадание, когда молодая девушка кладет под подушку расческу. Также она должна сказать такие слова: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Согласно поверью, суженый явится во сне и должен расчесать волосы.

С помощью спичечного коробка также можно погадать. С двух сторон нужно вставить две спички и поджечь. Если сгоревшие головки будут наклонены друг к другу, тогда "загаданные" парень и девушка будут вместе.

Также можно гадать на картах. Стоит под подушку положить четырех королей и проговорить: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пусть приснится мне во сне". Если Вам приснится пиковый король, тогда жених будет старым и ревнивцем. Червонный означает молодого и богатого, крестовый - военного или бизнесмена, а бубновый символизирует вашего любимого.

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