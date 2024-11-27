Что нужно говорить в ночь на Рождество: как можно гадать в этот день

Вы узнаете:
- Можно ли гадать на Рождество
- Как загадать желание в этот день
- На чем можно гадать
Как загадать желание на Рождество и узнать, сбудется ли оно - Главред собрал полезные и интересные советы, что можно и запрещено делать в этот день.
Всем известно, что именно рождественский период имеет много традиций и обрядов. Поэтому в такой радостный день семья не только молится и собирается вместе за праздничным ужином. Есть те, кто ждут этого дня, чтобы узнать свое будущее и погадать, ведь этот день окутан магией. Однако такие действия не одобряет церковь.
Как гадать на Рождество на желание
Существуют два популярных метода гадания, как можно загадать желание в Рождество и узнать, сбудется ли оно. Для первого варианта вам не нужно лишних предметов. Для начала загадайте желание, а затем позовите кошку. После того внимательно наблюдайте, как она переступит порог комнаты. Если сначала переступит левой лапой, тогда желание 100% исполнится. Однако, если правой, тогда в этом году оно не сбудется.
Для следующего гадания понадобится обручальное кольцо, нитка и тарелка. В тарелку нужно налить воду, а обручальное кольцо нанизать на нитку. Затем нужно за нитку поднять обручальное кольцо над водой и осторожно начинать качать. Во время этого стоит задавать вопросы и наблюдать, как качается обручальное кольцо. Если движение кольца параллельно вам, то ответ положительный, а если перпендикулярно вам - отрицательный.
На чем гадают на Рождество
- В Рождество можно гадать на обычных яблоках. После завершения праздничного ужина стоит взять яблоко и разрезать его на две части. Если внутри вы увидели звездочку правильной формы, которая сформировалась из косточек, то следующий год для вас будет чрезвычайно успешным.
- Также существует древнее гадание, когда молодая девушка кладет под подушку расческу. Также она должна сказать такие слова: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Согласно поверью, суженый явится во сне и должен расчесать волосы.
- С помощью спичечного коробка также можно погадать. С двух сторон нужно вставить две спички и поджечь. Если сгоревшие головки будут наклонены друг к другу, тогда "загаданные" парень и девушка будут вместе.
- Также можно гадать на картах. Стоит под подушку положить четырех королей и проговорить: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пусть приснится мне во сне". Если Вам приснится пиковый король, тогда жених будет старым и ревнивцем. Червонный означает молодого и богатого, крестовый - военного или бизнесмена, а бубновый символизирует вашего любимого.
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