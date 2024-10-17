Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не красная и, даже не черная: какая икра самая дорогая в мире и как ее делают

Сергей Кущ
17 октября 2024, 15:45
358
Вы удивитесь, узнав, сколько стоит 100 грамм самой дорогой икры в мире.
Какая икра самая дорогая в мире и как ее делают
Какая икра самая дорогая в мире и как ее делают / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

О чем вы узнаете:

  • Всего 100 грамм самой дорогой икры в мире стоит почти 2000€
  • Икра фасуется в банки из золота 24 карата
  • Чем старее рыба - тем вкуснее икра

Для многих икра - это настоящий деликатес, но самая дорогая икра в мире — это просто уникальное лакомство. Этот деликатес отличается уникальной золотисто-янтарной окраской и имеет статус одного из самых роскошных продуктов питания на планете.

Вы удивитесь, узнав, сколько стоит 100 грамм самой дорогой икры в мире.

Сколько стоит 1 кг икры белуги альбиноса?

Стоимость икры "Almas" невероятно высока. За 1 кг этого уникального продукта можно заплатить до €18,500, что делает её не только самой дорогой, но и одной из самых редких икр на мировом рынке. Это связано с тем, что белуга-альбинос мечет икру раз в 100 лет, что крайне ограничивает объёмы производства. Из-за этого икру приходится производить искусственно, пишет Журнал зерно.

Например, в Европе ежегодно добывается всего около 10 кг этой икры, а спрос на неё настолько велик, что очередь на покупку формируется на несколько лет вперед.

Почему белуга в Красной книге и водится ли она в Украине?

Главная причина исчезновения белуги и резкое сокращение этой ценной промысловой рыбы в других реках — перегораживание стока плотинами гидроэлектростанций, из-за чего белуга оказалась отрезанной от своих нерестовых участков.

Настоящий гигант среди пресноводных обитателей встречается в Черном, Азовском и Каспийском морях. Вес иногда превышает тонну, но чаще вырастает до 200 кг. Хищник питается мелкой рыбешкой и моллюсками. Нереститься несколько раз в жизни.

Почему икра белуги-альбиноса такая дорогая?

Икра "Almas" ценится не только за свою редкость, но и за уникальные вкусовые качества. Она обладает легким свежим ароматом, лишена характерного рыбного запаха и оставляет приятное миндальное послевкусие.

Икра фасуется в банки из золота 24 карата, что подчеркивает её эксклюзивность и элитный статус. Чем старше рыба, тем светлее и ценнее её икра, и это также влияет на стоимость продукта.

Чья икра красная самая дорогая?

Хотя красная икра традиционно не сравнится по цене с икрой белуги-альбиноса, на рынке существует несколько элитных видов красной икры. Наиболее дорогая красная икра добывается из редких видов лососевых.

Икра чавычи (царской или королевской) считается одной из самых дорогих. Чавыча — это самый крупный вид лосося, а ее икра отличается крупными, насыщенно красными зернами и ярким вкусом.

Смотрите видео об икре Almas:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

икра интересные новости
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild

Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild

17:53Мир
Инвалидность "всех прокуроров": в прокуратуре Хмельнитчины отреагировали на скандал с МСЭК

Инвалидность "всех прокуроров": в прокуратуре Хмельнитчины отреагировали на скандал с МСЭК

17:51Украина
Войска РФ уже были в 4 км от Купянска: в ОВА сделали заявление о ситуации

Войска РФ уже были в 4 км от Купянска: в ОВА сделали заявление о ситуации

16:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Последние новости

17:53

Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild

17:51

Инвалидность "всех прокуроров": в прокуратуре Хмельнитчины отреагировали на скандал с МСЭК

17:44

Украина получит шесть самолетов: Умеров анонсировал новые F16 в ближайшее время

17:41

Большинство не догадывается: что означает дорожный знак треугольник с "сачком"

17:30

У Украины есть чем бить вглубь России, и это не только дроны - экс-глава СВРВидео

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
17:27

Чипсы могут быть полезными: отличный рецепт закуски из брокколи

17:18

Влажность и сырость не пройдет: как правильно хранить и складывать дрова

17:15

Откуда берутся пятна на кастрюле из нержавейки и как от них избавиться

16:55

Что в первую очередь люди в вас замечают: интересная оптическая иллюзия

Реклама
16:54

Штраф до 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя мыть машинуВидео

16:39

Прирожденные Илоны Маски: 4 знака зодиака, которые преуспевают в бизнесе

16:38

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

16:26

Войска РФ уже были в 4 км от Купянска: в ОВА сделали заявление о ситуации

16:22

Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

16:13

"Дело только руководства": Залужный прокомментировал операцию в Курской области

16:02

Влияет на вкус напитка: что находится внутри чайных пакетиков

15:56

Движение "Манифест 42" заявило о попытке манипуляций со стороны компании "Автомагистраль-Юг"

15:52

Какие продукты должны быть в осенне-зимнем рационе: диетолог озвучила список

15:51

"Это уже будет слабый Путин": Маломуж сказал, когда Украина сможет победить на фронтеВидео

15:45

Не красная и, даже не черная: какая икра самая дорогая в мире и как ее делаютВидео

Реклама
15:27

Удары по территории РФ: Украине разрешили использовать определенное вооружение

15:23

Зеленский в Брюсселе. План мира, данные о КНДР, ядерное оружие и саммит с РФ в ноябре

15:06

"Есть все предчувствия": Залужный прокомментировал возможность окончания войны в 2025 году

15:02

"Партнеры хотят, чтобы на Саммите мира была Россия": Зеленский прокомментировал ситуацию

15:01

Как очистить уплотнитель холодильника: грязь исчезнет за считанные минутыВидео

14:54

"10 тысяч солдат": КНДР готовит контингент для войны в Украине - Зеленский

14:44

"Если сейчас Путина устранят": как закончит войну ликвидация диктатора - Маломуж

14:44

КНДР вступила в войну, и настал час Х для отправки войск стран Европы в Украину – СотникВидео

14:40

Либо ядерное оружие, либо НАТО: Зеленский жестко назвал Западу условия Украины

14:25

После изгнания: в сеть попала информация о покупке Меган и Гарри нового дома

14:25

Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России

14:17

Осеннее обострение: Надя Дорофеева на гастролях страдает от проблем со здоровьем

14:16

В Черном море находится носитель "Калибров": есть ли угроза ракетного обстрела

14:05

"Большая опасность для украинцев": что готовит РФ в ближайшие месяцы - генерал разведкиВидео

14:04

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

14:02

Всю Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату потепления

14:00

Китай помогает России в ведении войны: Путин готовит подкрепление - Зеленский

13:52

Почему опытные водители держат в авто зубную пасту: ответ удивит многихВидео

13:51

Керченскому мосту приготовиться: Британская разведка назвала цели ВСУ в Крыму

13:26

Зеленский отреагировал на критику Плана победы: что известно

Реклама
13:26

РФ пошла в атаку: Маломуж объяснил, для чего враг вывел на боевое дежурство "Ярс"

13:22

Положит традиционное "Оливье" на лопатки: бомбический мясной салат за несколько минутВидео

13:22

Тайные приложения к Плану победы: Зеленский объяснил их важность и раскрыл детали

13:17

Природа отомстила: зачем в Китае уничтожали воробьев

13:14

Есть 2 самых вероятных сценария завершения войны в Украине: генерал раскрыл деталиВидео

13:13

Ремиссия закончилась: жена Виктора Павлика сообщила о проблемах со здоровьем

13:10

Повторная оккупация: враг нацелился на ключевой город, который освободили в 2022

12:42

"Конец войны без Плана победы": что такое неядерное сдерживание, анонсированное Зеленским

12:38

"Теплый факт": известная украинская актриса вышла замуж и поделилась фотографией с мужем

12:35

Призрак матери пришел к сыну: обнаружена жуткая находка 239-летней давности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять