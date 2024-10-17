Не красная и, даже не черная: какая икра самая дорогая в мире и как ее делают

Вы удивитесь, узнав, сколько стоит 100 грамм самой дорогой икры в мире.

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Какая икра самая дорогая в мире и как ее делают / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

О чем вы узнаете:

Всего 100 грамм самой дорогой икры в мире стоит почти 2000€

Икра фасуется в банки из золота 24 карата

Чем старее рыба - тем вкуснее икра

Для многих икра - это настоящий деликатес, но самая дорогая икра в мире — это просто уникальное лакомство. Этот деликатес отличается уникальной золотисто-янтарной окраской и имеет статус одного из самых роскошных продуктов питания на планете.

Вы удивитесь, узнав, сколько стоит 100 грамм самой дорогой икры в мире.

Сколько стоит 1 кг икры белуги альбиноса?

Стоимость икры "Almas" невероятно высока. За 1 кг этого уникального продукта можно заплатить до €18,500, что делает её не только самой дорогой, но и одной из самых редких икр на мировом рынке. Это связано с тем, что белуга-альбинос мечет икру раз в 100 лет, что крайне ограничивает объёмы производства. Из-за этого икру приходится производить искусственно, пишет Журнал зерно.

Например, в Европе ежегодно добывается всего около 10 кг этой икры, а спрос на неё настолько велик, что очередь на покупку формируется на несколько лет вперед.

Почему белуга в Красной книге и водится ли она в Украине? Главная причина исчезновения белуги и резкое сокращение этой ценной промысловой рыбы в других реках — перегораживание стока плотинами гидроэлектростанций, из-за чего белуга оказалась отрезанной от своих нерестовых участков. Настоящий гигант среди пресноводных обитателей встречается в Черном, Азовском и Каспийском морях. Вес иногда превышает тонну, но чаще вырастает до 200 кг. Хищник питается мелкой рыбешкой и моллюсками. Нереститься несколько раз в жизни.

Почему икра белуги-альбиноса такая дорогая?

Икра "Almas" ценится не только за свою редкость, но и за уникальные вкусовые качества. Она обладает легким свежим ароматом, лишена характерного рыбного запаха и оставляет приятное миндальное послевкусие.

Икра фасуется в банки из золота 24 карата, что подчеркивает её эксклюзивность и элитный статус. Чем старше рыба, тем светлее и ценнее её икра, и это также влияет на стоимость продукта.

Чья икра красная самая дорогая?

Хотя красная икра традиционно не сравнится по цене с икрой белуги-альбиноса, на рынке существует несколько элитных видов красной икры. Наиболее дорогая красная икра добывается из редких видов лососевых.

Икра чавычи (царской или королевской) считается одной из самых дорогих. Чавыча — это самый крупный вид лосося, а ее икра отличается крупными, насыщенно красными зернами и ярким вкусом.

Смотрите видео об икре Almas:

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