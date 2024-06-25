Настоящая кабачковая икра - правильный рецепт: просто и безумно вкусно

Сезон кабачков продолжается и не секрет, что одно из самых любимых блюд из них – это кабачковая икра. Есть множество рецептов приготовления кабачковой икры, Главред же нашел один из самых простых, но точно удачный.
Кабачковая икра – удачный рецепт
Ингредиенты:
- кабачок 1 шт.
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- чеснок 2 зуб.
- томатный соус 2 ст. л.
- сахар 1 ч. л., соль и перец по вкусу
- уксус 1 ч. л.
Мелко нарезаем лук, натираем морковь на терке, обжариваем на растительном масле.
К овощам добавляем томатный соус, перемешиваем.
Кабачок нарезаем на кубики, отправляем в общую массу.
Теперь добавляем измельченный чеснок, специи, тушим под крышкой приблизительно 30 минут.
Отправляем икру в глубокую миску, сбиваем блендером, вливаем уксус и хорошо перемешиваем.
Можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить кабачковую икру:
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vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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