Настоящая кабачковая икра - правильный рецепт: просто и безумно вкусно

Предлагаем вам отличный рецепт кабачковой икры, который может стать вашим любимым.

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Кабачковая икра - легкий рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Сезон кабачков продолжается и не секрет, что одно из самых любимых блюд из них – это кабачковая икра. Есть множество рецептов приготовления кабачковой икры, Главред же нашел один из самых простых, но точно удачный.

Кабачковая икра – удачный рецепт

Ингредиенты:

кабачок 1 шт.

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

чеснок 2 зуб.

томатный соус 2 ст. л.

сахар 1 ч. л., соль и перец по вкусу

уксус 1 ч. л.

Мелко нарезаем лук, натираем морковь на терке, обжариваем на растительном масле.

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К овощам добавляем томатный соус, перемешиваем.

Кабачок нарезаем на кубики, отправляем в общую массу.

Теперь добавляем измельченный чеснок, специи, тушим под крышкой приблизительно 30 минут.

Отправляем икру в глубокую миску, сбиваем блендером, вливаем уксус и хорошо перемешиваем.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить кабачковую икру:

Кто такая vistovska_cooking? vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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