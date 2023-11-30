По вкусу напоминает красную икру: эта бюджетная закуска сразит всех на Новый год 2024

Очень вкусная закуска на Новый год. Фальшивая икра из селедки, быстрый рецепт.

https://glavred.info/recipes/po-vkusu-napominaet-krasnuyu-ikru-eta-byudzhetnaya-zakuska-srazit-vseh-na-novyy-god-2024-10521136.html Ссылка скопирована

Вкусная закуска на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот

Готовим к Новому году вкусную закуску. Легкий и вкусный рецепт бюджетной намазки поразит всех своим вкусом.

Настолько простого и дешевого рецепта не найти, но вкус просто незабываемый. Уверены, гости попросят приготовить еще.

Быстрая намазка на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Филе сельди - 2 шт

Морковь - 3 шт среднего размера

Сыр плавленый - 2 шт

Сливочное масло - 50 гр

Багет

Морковь помыть и отварить до готовности. Остудить и почистить.

Морковь выбирайте сочную, если сильно большие плоды, то стоит 2 шт натереть морковь на крупной терке.

Натереть на крупной терке 2 плавленых сырка и добавить 50 грамм сливочного масла. Перемешать хорошо сырную начинку.

Селедочку покупайте уже готовую, очищенную, чтобы не возиться долго. Порезать филе селедки на небольшие кубики.

Смешать морковь, селедку, плавленый сыр. Немного подсолить по вкусу.

Багет порезать на небольшие кусочки.

Обжарить на сухой сковороде гренки и на горячие намазать нашу закуску.

По вкусу посыпать прованскими травами и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусный рецепт закуски на Новый год 2024:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.