Лучшие подержанные авто: точный рейтинг от экспертов - все до $5000

Для рейтинга учитывалась надежность, экономичность и соотношение цены к качеству.

https://glavred.info/auto/luchshie-poderzhannye-avto-tochnyy-reyting-ot-ekspertov-vse-do-5000-10624655.html Ссылка скопирована

Эксперты назвали надежные авто с пробегом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Что выбрать на вторичном рынке

Как выбрать бюджетное авто - лучшие модели

Приобретение автомобиля - это всегда значительная трата, но на вторичном рынке можно найти множество интересных вариантов. Однако не все подержанные авто заслуживают внимания.

Эксперты подготовили список лучших подержанных автомобилей в США, которые можно приобрести по цене до 5000 долларов, сообщает Главред со ссылкой на TheStreet.

видео дня

Рейтинг составлен на основе данных Consumer Reports, где учтены надежность, экономичность и соотношение цены к качеству:

Toyota Corolla (с 2003 по 2005 год);

Honda Accord (2006 год);

Lexus ES (2004 год);

Toyota Avalon (с 2002 по 2004 год);

Toyota Camry (с 2001 по 2005 год);

Toyota RAV4 (2004 год);

Toyota Tacoma (с 2000 по 2004 год);

Toyota Tundra (с 2002 по 2005 год).

В списке преобладают японские модели, в том числе два пикапа - Toyota Tacoma и Toyota Tundra. Эти автомобили доступны на вторичном рынке по привлекательным ценам.

Эксперты отмечают, что эти модели отличаются высокой надежностью, экономным расходом топлива и расширенным набором функций по сравнению с конкурентами.

Также недавно эксперты рассказали о "секретном отсеке" в бардачке. Множество автомобилистов даже не догадываются, как его использовать.

Другие новости для автомобилистов:

Почему не заводится машина - основные причины Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред