Лучшие подержанные авто: точный рейтинг от экспертов - все до $5000

Главное:
- Что выбрать на вторичном рынке
- Как выбрать бюджетное авто - лучшие модели
Приобретение автомобиля - это всегда значительная трата, но на вторичном рынке можно найти множество интересных вариантов. Однако не все подержанные авто заслуживают внимания.
Эксперты подготовили список лучших подержанных автомобилей в США, которые можно приобрести по цене до 5000 долларов, сообщает Главред со ссылкой на TheStreet.
Рейтинг составлен на основе данных Consumer Reports, где учтены надежность, экономичность и соотношение цены к качеству:
- Toyota Corolla (с 2003 по 2005 год);
- Honda Accord (2006 год);
- Lexus ES (2004 год);
- Toyota Avalon (с 2002 по 2004 год);
- Toyota Camry (с 2001 по 2005 год);
- Toyota RAV4 (2004 год);
- Toyota Tacoma (с 2000 по 2004 год);
- Toyota Tundra (с 2002 по 2005 год).
В списке преобладают японские модели, в том числе два пикапа - Toyota Tacoma и Toyota Tundra. Эти автомобили доступны на вторичном рынке по привлекательным ценам.
Эксперты отмечают, что эти модели отличаются высокой надежностью, экономным расходом топлива и расширенным набором функций по сравнению с конкурентами.
Также недавно эксперты рассказали о "секретном отсеке" в бардачке. Множество автомобилистов даже не догадываются, как его использовать.
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Почему не заводится машина - основные причины
Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.
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