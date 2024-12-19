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Водители удивлены таинственной кнопкой в новом автомобиле: для чего она нужна

Юлия Закрепа
19 декабря 2024, 17:00обновлено 19 декабря, 17:57
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Для чего в автомобиле специальная кнопка и что она делает - водители удивлены.
Водители удивлены таинственной кнопкой в новом автомобиле: для чего она нужна
Что означает кнопка в автомобиле / коллаж: Главред, фото: unsplash, Reddit

Вы узнаете:

  • Что означает кнопка в автомобиле со знаком Wi-Fi
  • Для чего в машине кнопка с сигнализацией

Часто даже опытные водители не всегда могут в совершенстве знать все об автомобилях. Недавно в Сети мужчина обратился к пользователям с просьбой, чтобы помогли определить таинственную кнопку в его новой машине.

Покупка нового автомобиля - это всегда волнующее событие. Однако не всегда можно с легкостью справиться с современными технологиями и разобраться со всеми новыми кнопками может быть сложно. Один человек после покупки автомобиля был смущен, когда увидел таинственную кнопку.

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Он поделился в Сети снимком с кнопкой, которая чем-то похожа на знак сигнала Wi-Fi посередине и надписью "Выключено" под ним. Он также написал, что только что купил новую машину и не понимает для чего создали эту кнопку, говорится в материале Mirror.

Водители удивлены таинственной кнопкой в новом автомобиле: для чего она нужна
Что означает кнопка в автомобиле / фото: Reddit

Некоторые пользователи начали шутить под заметкой, что из машины делают "Wi-Fi роутер", "микроволновая печь для автомобиля в экстренном случае".

Мужчина также рассказал, что эта кнопка находится справа от руля.

"Для меня это выглядит, возможно, как какой-то радар, например, мобильная камера контроля скорости или что-то подобное. Кто-то может пролить свет на то, что эта кнопка делает", - добавил он.

Однако один опытный автомобилист смог объяснить функцию таинственной кнопки.

"Я думаю, что кнопку нужно нажимать, чтобы выключить объемную сигнализацию, когда запираете машину. Например, если вы оставили собаку в машине, чтобы она не выключала сигнализацию. Вы нажимаете эту кнопку непосредственно перед тем, как выйти и запереть автомобиль", - пояснил он.

Другой водитель также добавил подробности по использованию этой функции.

"Это кнопка отключения датчика ультразвуковой сигнализации. 1. выключите зажигание. 2. Нажмите и удерживайте кнопку, светодиодный индикатор загорится и останется светиться. 3. Заблокируйте автомобиль как обычно - внутренние ультразвуковые датчики сигнализации выключаются, а светодиод возвращается к нормальному миганию для системы сигнализации. Вы должны повторять это каждый раз, когда вы хотите запереть автомобиль с помощью системы сигнализации под охраной, но ультразвуковые датчики выключены", - добавил другой водитель.

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