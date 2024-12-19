Водители удивлены таинственной кнопкой в новом автомобиле: для чего она нужна

Вы узнаете:
- Что означает кнопка в автомобиле со знаком Wi-Fi
- Для чего в машине кнопка с сигнализацией
Часто даже опытные водители не всегда могут в совершенстве знать все об автомобилях. Недавно в Сети мужчина обратился к пользователям с просьбой, чтобы помогли определить таинственную кнопку в его новой машине.
Покупка нового автомобиля - это всегда волнующее событие. Однако не всегда можно с легкостью справиться с современными технологиями и разобраться со всеми новыми кнопками может быть сложно. Один человек после покупки автомобиля был смущен, когда увидел таинственную кнопку.
Он поделился в Сети снимком с кнопкой, которая чем-то похожа на знак сигнала Wi-Fi посередине и надписью "Выключено" под ним. Он также написал, что только что купил новую машину и не понимает для чего создали эту кнопку, говорится в материале Mirror.
Некоторые пользователи начали шутить под заметкой, что из машины делают "Wi-Fi роутер", "микроволновая печь для автомобиля в экстренном случае".
Мужчина также рассказал, что эта кнопка находится справа от руля.
"Для меня это выглядит, возможно, как какой-то радар, например, мобильная камера контроля скорости или что-то подобное. Кто-то может пролить свет на то, что эта кнопка делает", - добавил он.
Однако один опытный автомобилист смог объяснить функцию таинственной кнопки.
"Я думаю, что кнопку нужно нажимать, чтобы выключить объемную сигнализацию, когда запираете машину. Например, если вы оставили собаку в машине, чтобы она не выключала сигнализацию. Вы нажимаете эту кнопку непосредственно перед тем, как выйти и запереть автомобиль", - пояснил он.
Другой водитель также добавил подробности по использованию этой функции.
"Это кнопка отключения датчика ультразвуковой сигнализации. 1. выключите зажигание. 2. Нажмите и удерживайте кнопку, светодиодный индикатор загорится и останется светиться. 3. Заблокируйте автомобиль как обычно - внутренние ультразвуковые датчики сигнализации выключаются, а светодиод возвращается к нормальному миганию для системы сигнализации. Вы должны повторять это каждый раз, когда вы хотите запереть автомобиль с помощью системы сигнализации под охраной, но ультразвуковые датчики выключены", - добавил другой водитель.
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