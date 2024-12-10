Как переоформить авто через "Дію": простая инструкция

Многие даже не догадываются, можно ли через "Дію" переоформить машину, поэтому тратят на эту процедуру немало времени.

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Как переоформить машину с одного владельца на другого / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какой механизм переоформления машины через "Дію"

Сколько стоит переоформление авто через приложение

Особенности переоформления машины в Украине

Приложение "Дія" упрощает немало бюрократических процессов, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в данной ситуации.

Главред выяснил, какие для этого нужны условия, и сколько это стоит через приложение. Эта услуга доступна с 2023 года, и ее активно внедряют в повседневное использование.

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В главном сервисном центре МВД сообщили, что с помощью "Дії" автомобиль можно переоформить в несколько кликов, если при этом соблюдены следующие условия:

Обе стороны сделки (продавец и покупатель) должны быть зарегистрированы в приложении.

Автомобиль не находится в залоге, аресте или под другими обременениями.

Владелец авто имеет электронный технический паспорт, доступный в приложении.

Далее процесс переоформления достаточно прост. Продавец инициирует продажу: в разделе "Транспорт" выбирает автомобиль, который планирует продать, нажимает "Продать авто" и вводит данные покупателя.

Далее покупатель подтверждает сделку, после получения уведомления в приложении и проверки данных автомобиля. Следующим шагом обе стороны оплачивают административный сбор.

После оплаты покупатель получает цифровой технический паспорт на авто, который появляется в его "Дії". Цена этой услуги включает административный сбор и обязательный налог, если он предусмотрен.

В среднем переоформление через "Дію" стоит около 500-1000 гривен, в зависимости от типа транспортного средства. Сумма может меняться в зависимости от обновлений.

Если сравнивать с тем, сколько стоит переоформить машину в МРЭО 2024 в Украине, то административный сбор составит от 500 гривен, стоимость экспертной проверки авто - около 1000 гривен. Кроме этого нужно учитывать налоги и дополнительные платежи.

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Что такое "Дія"? "Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне. Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги: оплата штрафов за нарушение ПДД;

оплата долгов по исполнительным производствам;

возможность делиться копиями цифровых документов;

проверка действительности цифровых документов другого человека.

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