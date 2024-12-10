Как переоформить авто через "Дію": простая инструкция

Вы узнаете:
- Какой механизм переоформления машины через "Дію"
- Сколько стоит переоформление авто через приложение
- Особенности переоформления машины в Украине
Приложение "Дія" упрощает немало бюрократических процессов, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в данной ситуации.
Главред выяснил, какие для этого нужны условия, и сколько это стоит через приложение. Эта услуга доступна с 2023 года, и ее активно внедряют в повседневное использование.
В главном сервисном центре МВД сообщили, что с помощью "Дії" автомобиль можно переоформить в несколько кликов, если при этом соблюдены следующие условия:
- Обе стороны сделки (продавец и покупатель) должны быть зарегистрированы в приложении.
- Автомобиль не находится в залоге, аресте или под другими обременениями.
- Владелец авто имеет электронный технический паспорт, доступный в приложении.
Далее процесс переоформления достаточно прост. Продавец инициирует продажу: в разделе "Транспорт" выбирает автомобиль, который планирует продать, нажимает "Продать авто" и вводит данные покупателя.
Далее покупатель подтверждает сделку, после получения уведомления в приложении и проверки данных автомобиля. Следующим шагом обе стороны оплачивают административный сбор.
После оплаты покупатель получает цифровой технический паспорт на авто, который появляется в его "Дії". Цена этой услуги включает административный сбор и обязательный налог, если он предусмотрен.
В среднем переоформление через "Дію" стоит около 500-1000 гривен, в зависимости от типа транспортного средства. Сумма может меняться в зависимости от обновлений.
Если сравнивать с тем, сколько стоит переоформить машину в МРЭО 2024 в Украине, то административный сбор составит от 500 гривен, стоимость экспертной проверки авто - около 1000 гривен. Кроме этого нужно учитывать налоги и дополнительные платежи.
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Что такое "Дія"?
"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.
Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги:
- оплата штрафов за нарушение ПДД;
- оплата долгов по исполнительным производствам;
- возможность делиться копиями цифровых документов;
- проверка действительности цифровых документов другого человека.
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