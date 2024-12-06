В Украине могут увеличить до 16 тыс грн один из штрафов для водителей

В ВР рассматривают возможность увеличения штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью.

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В Украине могут увеличить размер одного из штрафов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

Сейчас сумма штрафа – около 2 000 гривен

Водители паркуются в непредназначенных для этого местах

Паркомест в Украине недостаточно

В Украине необходимо увеличить штрафы за незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью, которые таковой не имеют. Сумма штрафа до 2 000 гривен действующая сейчас, недостаточна и может вырасти в разы. Такое мнение выразила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет NV Бізнес.

По ее словам, транспортная инфраструктура крупных городов и особенно столицы пока не рассчитана на реальное количество авто и реальную потребность в местах для парковки. Следовательно, ситуация с парковкой авто в местах, которые для этого не предусмотрены, становится все хуже. Как следствие, жители городов паркуются в непредназначенных для этого местах и особенно – на местах для парковки людей с инвалидностью.

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"Чтобы как-то исправлять эту ситуацию в новых государственных строительных нормах, которые начали действовать еще до войны, было предусмотрено увеличение паркомест при возведении объектов жилой недвижимости. Но застройщики, которые пытаются уменьшить свои расходы, иногда эту норму игнорируют. Следовательно – паркомест недостаточно и люди вынуждены парковаться там, где могут. Например, на местах, предназначенных для людей с инвалидностью", – пояснила Шуляк.

"Нести реальную ответственность должны как те, кто возводит дома без нужного количества паркомест, так и те, кто в результате этого паркуется не там, где надо. Сейчас штрафы могут составлять до 2 тыс грн, но как показывает практика, этого мало. При этом, европейская практика – до 370 евро (около 16 000 гривен, – ред.). В то же время, нам следует позаботиться и об увеличении количества паркомест для людей с инвалидностью. В комплексе это будет способствовать решению проблемы", – уверена Шуляк.

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