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Как понять сигналы регулировщика: краткая инструкция для водителей

Мария Николишин
19 декабря 2024, 17:16
204
Регулировать дорожное движение могут патрульные полицейские, поэтому нужно знать, что означают их жесты.
Как понять сигналы регулировщика: краткая инструкция для водителей
Сигналы регулировщика / коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция Украины, pixabay

Вы узнаете:

  • Какие жесты подает регулировщик на дороге
  • Что они означают

На дорогах Украины часто можно встретить регулировщиков. Именно поэтому все водители должны знать, что означают их движения.

Главред решил разобраться, что означают жесты регулировщика.

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Какими могут быть сигналы регулировщика

Как известно, сигналы регулировщика изложены в пункте 8.8 ПДД. Вот несколько главных правил, которые нужно знать:

  • Если регулировщик дорожного движения стоит лицом или спиной к вам. Руки его разведены в стороны, опущены вниз, или согнутая перед грудью правая рука с жезлом (красным диском) влево, то движение запрещено во все стороны. Это положение регулировщика приравнивается к красному сигналу светофора (пункт 8.8 (а) ПДД).
Регулировщик
Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины
  • Регулировщик стоит лицом к вам. Его правая рука, держащая жезл (красный диск), вытянута вперед, то есть к вам, то движение запрещено прямо, а направо - движение разрешено. Это положение регулировщика означает красный сигнал светофора с зеленой стрелкой справа (пункт 8.8 (б) ПДД).
Регулировщик
Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины
  • Рука регулировщика с жезлом поднята вверх. Он стоит к вам любой стороной - этот жест означает, что сейчас изменится движение на перекрестке. Такое положение означает "Внимание!" и желтый сигнал светофора. Автомобили и пешеходы должны покинуть перекресток, движение транспорта запрещено (пункт 8.8 (в)).
Регулировщик
Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины
  • Регулировщик стоит к вам левым боком с вытянутой вперед рукой с жезлом - разрешается ехать в любом направлении: направо, налево, прямо, а также разворачиваться. Этот сигнал регулировщика означает зеленый свет светофора (пункт 8.8 (б) ПДД).
Регулировщик
Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины
  • Если регулировщик стоит левым боком к вашей машине, а его руки опущены вниз, вытянуты по сторонам или согнуты и прижаты к груди - можно ехать прямо или направо, сначала пропустив пешеходов. Такой сигнал означает зеленый свет светофора, но с запретом левого поворота (пункт 8.8 (а) ПДД).
Регулировщик
Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины

Стоит заметить, что когда регулировщик регулирует дорожное движение на перекрестке, его жесты имеют приоритет над сигналами светофора и соответствующими дорожными знаками.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?

Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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