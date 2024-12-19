Как понять сигналы регулировщика: краткая инструкция для водителей

Регулировать дорожное движение могут патрульные полицейские, поэтому нужно знать, что означают их жесты.

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Сигналы регулировщика / коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция Украины, pixabay

Вы узнаете:

Какие жесты подает регулировщик на дороге

Что они означают

На дорогах Украины часто можно встретить регулировщиков. Именно поэтому все водители должны знать, что означают их движения.

Главред решил разобраться, что означают жесты регулировщика.

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Какими могут быть сигналы регулировщика

Как известно, сигналы регулировщика изложены в пункте 8.8 ПДД. Вот несколько главных правил, которые нужно знать:

Если регулировщик дорожного движения стоит лицом или спиной к вам. Руки его разведены в стороны, опущены вниз, или согнутая перед грудью правая рука с жезлом (красным диском) влево, то движение запрещено во все стороны. Это положение регулировщика приравнивается к красному сигналу светофора (пункт 8.8 (а) ПДД).

Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины

Регулировщик стоит лицом к вам. Его правая рука, держащая жезл (красный диск), вытянута вперед, то есть к вам, то движение запрещено прямо, а направо - движение разрешено. Это положение регулировщика означает красный сигнал светофора с зеленой стрелкой справа (пункт 8.8 (б) ПДД).

Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины

Рука регулировщика с жезлом поднята вверх. Он стоит к вам любой стороной - этот жест означает, что сейчас изменится движение на перекрестке. Такое положение означает "Внимание!" и желтый сигнал светофора. Автомобили и пешеходы должны покинуть перекресток, движение транспорта запрещено (пункт 8.8 (в)).

Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины

Регулировщик стоит к вам левым боком с вытянутой вперед рукой с жезлом - разрешается ехать в любом направлении: направо, налево, прямо, а также разворачиваться. Этот сигнал регулировщика означает зеленый свет светофора (пункт 8.8 (б) ПДД).

Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины

Если регулировщик стоит левым боком к вашей машине, а его руки опущены вниз, вытянуты по сторонам или согнуты и прижаты к груди - можно ехать прямо или направо, сначала пропустив пешеходов. Такой сигнал означает зеленый свет светофора, но с запретом левого поворота (пункт 8.8 (а) ПДД).

Регулировщик / фото: Патрульная полиция Украины

Стоит заметить, что когда регулировщик регулирует дорожное движение на перекрестке, его жесты имеют приоритет над сигналами светофора и соответствующими дорожными знаками.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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