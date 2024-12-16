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Удивляет водителей: что означает дорожный знак с разметкой и мотоциклистом

Мария Николишин
16 декабря 2024, 20:17
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На дорогах одной страны можно увидеть необычный дорожный знак.
Удивляет водителей: что означает дорожный знак с разметкой и мотоциклистом
Новый дорожный знак / коллаж: Главред, фото: transport.gov.scot

Вы узнаете:

  • Для чего нужен новый дорожный знак
  • Где его устанавливают

В Шотландии ввели новый дорожный знак для мотоциклистов. Он нужен для того, чтобы улучшить ситуацию на дорогах.

Главред решил разобраться, для чего нужен новый дорожный знак с мотоциклистом на синем фоне.

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Что означает новый дорожный знак с разметкой и силуэтом мотоциклиста

Как пишет издание 20minutos, Национальное транспортное агентство Шотландии ввело программу PRIME (Perceptual Rider Information for Maximizing Expertise and Enjoyment - информация для увеличения навыков и удовольствия), особенно на участках с большим количеством поворотов.

По этой причине был создан новый знак с разметкой и силуэтом мотоциклиста на синем фоне. Хотя он может показаться непонятным, но как только водитель посмотрит на асфальт, то поймет, о чем идет речь, ведь на дороге нарисована такая же разметка, что и на знаке.

Отмечается, что идея основана на "теории мягкого толкания", согласно которой сначала показывается сигнал, а затем связанная информация. То есть автомобилисты сначала видят знак, а затем отметки на асфальте. Цель этих белых полос состоит в том, чтобы водитель мотоцикла, увидев их, проехал между ними, сбавляя скорость непосредственно перед резким поворотом.

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Что такое дорожный знак?

Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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